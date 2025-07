Andrei Cordea s-a întors în Superliga și a semnat cu marea rivală a FCSB, CFR Cluj

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Andrei Cordea, fost campion al României cu FCSB, a ales să se întoarcă în Superliga, fotbalistul semnând un contract cu CFR Cluj, marea rivală a campioanei României la fotbal.

În vârstă de 26 de ani, Cordea a venit liber de contract de la Al-Tai. În prezent, fotbalistul are o cotă de piață de 1,30 milioane €, conform Transfermarkt.

„Format la nivel de juniori la Cluj-Napoca, la Școala de Fotbal Ardealul, Andrei a impresionat în perioada junioratului, lucru care i-a adus transferul în Italia, la Novara FC, echipă la care și-a început cariera de jucător profesionist.

Acesta a mai evoluat în România pentru FC Hermannstadt, Academica Clinceni și FCSB, unde a reușit să debuteze și în fotbalul european, în UEFA Conference League. Ulterior, acesta s-a transferat în Arabia Saudită, la Al Tai, unde a evoluat constant în ultimele două sezoane, având prestații apreciate”, transmite CFR Cluj.

„Am fost fericit să aflu de interesul CFR-ului, încă de acum 2 luni când am rămas liber de contract, cei din club m-au contactat pentru a veni la Cluj și uite că acum am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult. Am venit cu gânduri bune la CFR Cluj, vreau să ajut echipa prin calitățile mele, să pun și alți jucători în valoare și să ne îndeplinim toate obiectivele propuse.

Pentru acest sezon cel mai important lucru e să fiu sănătos, să mă ajute Dumnezeu să rămân sănătos, vreau să mă pregătesc cât de bine pot, să întru cât de repede, să îmi ajut colegii să întrăm într-o grupă europeană și să câștigăm campionatul.

Fanilor le transmit să vină în număr cât mai mare la stadion să ne susțină. Eu unul o să dau totul pentru CFR Cluj și sper să ne atingem obiectivele” – Andrei Cordea.