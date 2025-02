Anca Todoni, eliminată în al doilea tur de calificări la Transylvania Open 2025 / Șase românce sunt pe tabloul principal al competiției

Anca Todoni a fost eliminată în al doilea tur al calificărilor de la Transylvania Open 2025 de jucătoarea ucraineană Daria Snigur (136 WTA). În total au fost șase românce în calificări pentru Transylvania Open, dintre care doar Todoni a reușit să „supraviețuiască” primului tur.

Anca Alexia Todoni a fost învinsă în două seturi de ucraineană, scor 7-6 (7-3), 6-4. Meciul a durat o oră și 48 de minute.

În competiție la simplu au rămas, deja calificate pe tabloul principal, șase românce: Simona Halep, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Irina Begu, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

Meciurile de pe tabloul principal ale româncelor

Transylvania Open 2025 main draw is here! 😍

• Simona Halep meets Lucia Bronzetti in her first match of the season

• Top seed Anastasia Potapova begins her title bid against Julia Grabher

• One former champion (Blinkova) and three former finalists (Halep, Ruse, Bogdan) are in… pic.twitter.com/xlfHHCsYUo

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) February 1, 2025