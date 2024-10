ANALIZA Vor scufunda insultele lui Biden șansele Kamalei Harris la președinția SUA?

Comentariile insultătoare pe care președintele Joe Biden le-a rostit marți la adresa susținătorilor lui Donald Trump, ca răspuns la remarcile despre Puerto Rico făcute de un comic la mitingul MAGA din New York desfîșurat cu două zile înainte, ar putea afecta semnificativ șansele Kamalei Harris de a ajunge președinta Statelor Unite. Comentatorii americani au asemănat afirmațiile liderului de la Casa Albă cu cele făcute de Hillary Clinton în 2016, când a descris suporterii lui Trump drept “deplorabili.” Multe voci au susținut atunci că insulta a fost unul dintre factorii principali pentru care Clinton a pierdut cursa pentru Biroul Oval în fața republicanului.

“O insulă de gunoi”

Duminică, în timpul unui miting electoral pro-Trump desfășurat la Madison Square Garden din Manhattan, comicul Tony Hinchcliffe a numit Puerto Rico drept “o insulă de gunoi plutitoare,” stârnind furia democraților și acuzații de rasism.

Puerto Rico este un stat insular caraibian asociat Statelor Unite, iar diaspora sa formează o comunitate importantă, inclusiv din punct de vedere electoral, în America continentală, în special în state precum Carolina de Nord, Georgia și Pennsylvania, toate considerate cruciale în acest an. Locuitorii insulei nu pot vota în alegerile din SUA.

În timpul discursului său, Hinchcliffe, cunoscut pentru podcastul său de comedie Kill Tony, unul dintre cele mai populare din America, a spus: “Se întâmplă multe. Nu știu dacă cunoașteți asta, dar există literalmente o insulă plutitoare de gunoi în mijlocul oceanului chiar acum. Cred că se numește Puerto Rico.”

Hinchcliffe a sugerat, de asemenea, că hispanicilor “le place să facă copii.”

În timpul discursului său, care a durat circa 10 minute, comicul a mai făcut o serie de glume care se bazau pe stereotipuri rasiste, incluisv despre afro-americani și evrei. Gluma sa despre Puerto Rico a fost însă cea care a stârnit cele mai multe controverse. Doi politicieni republicani din statul Florida, care are o populație portoricană importantă, s-au numărat printre cei care au criticat remarca comicului.

Maria Elvira Salazar, care este membră a Camerei Reprezentanților, s-a declarat “dezgustată” de “comentariul rasist.” Ea a scris pe X că remarca nu “reflectă valorile GOP,” referindu-se la Partidul Republican, și a adăugat că mii de portoricani au servit în armata americană.

La rândul său, senatorul Rick Scott a spus: “Gluma a eșuat dintr-un un motiv. Nu este amuzantă și nu este adevărată.” El a adăugat că “portoricanii sunt oameni uimitori și americani uimitori.” (Atât Salazar, cât și Scott candidează pentru Congres în alegerile de săptămâna viitoare).

Un consilier al lui Trump a încercat să-l distanțeze pe fostul președinte de gluma legată de Puerto Rico, afirmând că republicanul nu îl cunoaște pe comic.

Arhiepiscopul din Puerto Rico și șeful Partidului Republican din Puerto Rico s-au numărat printre cei care i-au cerut lui Trump să-și ceară scuze.

O sursă familiară cu evenimentul a confirmat pentru CBS News că echipa de campanie a lui Trump a verificat înainte lista de glume a lui Hinchcliffe – dar comentariile despre Puerto Rico, hispanici și negri au fost spontane. Team Trump a mai spus că a tăiat două glume vulgare din discursul comicului.

Gluma a fost denunțată de rivala lui Trump în cursa pentru Casa Albă, Kamala Harris, de o mulțime de democrați și a fost folosită de media americană, care este în mare parte favorabilă Partidului Democrat, drept dovadă a “caracterului rasist” al mitingului lui Trump. Cu doar câteva zile înainte, de exemplu, Hillary Clinton asemănase manifestația de la Madison Square Garden cu un miting pe care un partid pro-nazist îl ținuse în același loc în 1939, în perioada premergătoare declanșării celui de-al Doilea Război Mondial. Comentariile lui Clinton au fost criticate de dreapta americană, democrata fiind acuzată că induce frica în rândul alegătorilor cu declarațiile ei insultătoare.

Revenind la Hinchcliffe, trebuie spus că glumele făcute în timpul mitingului pro-Trump din New York de duminică nu sunt diferite de cele pe care comicul, partenerul său Brian Redban și invitații lor le fac frecvent în timpul podcastului Kill Tony, unde comici aflați la început de carieră sunt invitați să-și prezinte glumele într-o audiție de 60 de secunde.

Hinchcliffe a fost unul dintre comicii care au apărut în emisiunea Netflix unde diferiți invitați au făcut glume pe seama fostului star NFL, Tom Brady, la începutul acestui an. Hinchcliffe s-a remarcat atunci prin remarcile fără perdea la adresa lui Brady și ale altor invitați.

În fața valului de critici, comicul și-a apărat glumele făcute la mitingul pro-Trump din New York, afirmând despre guvernatorul de Minnesota, Tim Walz, și Alexandria Ocasio-Cortez, care reprezintă New York în Congres, ambii democrați: “Oamenii ăștia nu au simțul umorului. E sălbatic ca un candidat la vicepreședinție să-și fure timp din “programul său încărcat” pentru a analiza o glumă scoasă din context pentru a o face să pară rasistă. Îmi place Puerto Rico și îmi petrec vacanța acolo.”

“Am făcut mișto de toată lumea… uitați-vă la tot setul. Sunt un comic, Tim… ar putea fi timpul să-ți schimbi tamponul,” a scris Hinchcliffe pe X, referindu-se la porecla pe care Trump i-a dat-o lui Walz, după ce guvernatorul democrat a aprobat o lege prin care instituțiile publice din Minnesota trebuie să introducă produse de igienă feminină în toaletele bărbaților.

Alți comici, între care Jon Stewart, au sărit în apărarea lui Hinchcliffe, afirmând că acesta “doar își făcea treaba. ”

Criticile la adresa lui Hinchcliffe au continuat însă, amplificate și de presă, cu unii analiști declarând că glumele ar putea să afecteze susținerea hispanicilor pentru Trump.

Așa cum am scris într-o analiză recentă, alegătorii hispanici sau latinos din Statele Unite ar putea fi cei care să decidă cursa pentru Casa Albă din 2024, iar echipele de campanie ale lui Harris și Trump fac eforturi importante pentru a câștiga voturile acestui grup demografic cheie. 36,2 milioane de hispanici sunt eligibili să voteze în acest an, față de 32,3 milioane în 2020. Deși acest grup demografic votează în general cu democrații, un procent important dintre ei, în special bărbații, par să încline în acest an spre candidatul republican .

Gafa lui Biden

În mijlocul scandalului provocat de glumele lui Hinchcliffe, o remarcă a președintelui Joe Biden a provocat furie printre republicani, după ce liderul de la Casa Albă a părut să-i compare pe susținătorii fostului președinte Trump cu “gunoaiele.” Biden a făcut această afirmație în timp ce comenta gluma lui Hinchcliffe la mitingul electoral de la Madison Square Garden.

“Și chiar zilele trecute,” a spus Biden marți, “un vorbitor de la mitingul său a numit Puerto Rico o “insula de gunoi plutitoare.” Ei bine, permiteți-mi să vă spun ceva. Eu nu – eu – eu nu-i cunosc pe portoricanul care – pe care îl cunosc – sau un Puerto Rico, de unde sunt eu, în statul meu natal, Delaware, sunt oameni buni, cumsecade și onorabili. Singurul gunoi pe care îl văd plutind acolo sunt suporterii săi. Demonizarea de către el (Trump) a hispanicilor este inadmisibilă și nu este americană. Este total contrar a tot ceea ce am făcut, a tot ceea ce am fost,” a spus Biden.

Remarcile lui Biden au fost făcute exact în momentul în care vicepreședinta Harris finaliza un discurs la Elipse, parcul din spatele Casei Albe, unde și-a susținut argumentul final de campanie împotriva lui Trump.

Comentariile lui Biden, făcute în timpul unei convorbiri cu Voto Latino, un grup important de advocacy pentru organizarea alegătorilor latinos, au devenit rapid virale, aliații lui Trump comparându-le cu remarcile din 2016 ale candidatei democrate Hillary Clinton, care a spus că susținătorii fostului președinte republican trebuie puși “într-un coș de deplorabili” din cauza opiniilor lor “rasiste, sexiste, homofobe, xenofobe, islamafobe.” Remarcile ei au devenit un strigăt de luptă pentru Trump și mass-media conservatoare și rămân o insignă de onoare pentru fanii lui Trump, care consideră elitele democrate de pe Coasta de Est ca fiind condescendente și disprețuitoare față de modul lor de viață.

Senatorul republican Marco Rubio (Florida) a adus în discuție remarca lui Biden pe scenă la mitingul pe care Trump l-a ținut marți în Pennsylvania.

“Este groaznic,” a spus Trump, sugerând că remarca lui Biden a fost mai rea decât comentariile lui Clinton din 2016. (Clinton a spus mai târziu că a regretat acele afirmații, care au ajutat la energizarea bazei lui Trump în săptămânile dinaintea alegerilor).

Miercuri, intr-o lovitura de imagine, Trump a aparut cu o vesta reflectorizanta la volanul unei masini de gunoi.

“Este dezgustător. Kamala Harris și șeful ei, Joe Biden, atacă jumătate din țară,” a postat pe X senatorul JD Vance (Ohio), candidatul GOP pentru funcția de vicepreședinte. “Nu există nicio scuză pentru asta. Sper că americanii o resping.”

“Harris și Biden susțin în mod fals că vor să unifice națiunea în timp ce numesc zeci de milioane de americani GUNOIE,” a afirmat Brian Hughes, consilier principal de campanie al lui Trump. “Aceasta este partea liniștită spusă cu voce tare despre cei dintre noi care pur și simplu doresc ca viața să fie din nou accesibilă și vor o graniță sigură pentru a ne menține familiile în siguranță.”

Iar Byron Donalds, conngresman republican de Florida și aliat apropiat al lui Trump, a atacat declarația lui Biden într-o postare pe X, scriind că democrații “nu ne respectă.”

“Obama ne-a numit lipicioși. Hillary ne-a numit deplorabili. Kamala ne numește fasciști. Și Biden tocmai ne-a numit gunoaie,” a scris Donalds. “Nu ne respectă și nu vor unitate. Dar noi o vrem.”

Iar echipa de campanie lui Trump a profitat de remarcile lui Biden pentru a încerca să creeze acest tip de dinamică, susținând că fostul președinte este susținut de “hispanici, alegători de culoare, lucrători sindicali, mamele celor uciși de ilegali, ofițeri de poliție, agenți de frontieră și americani din toate credințe,” în timp ce oponenții săi “au etichetat acești mari americani drept fasciști, naziști și acum, gunoaie.”

O declarație a Casei Albe, care a încercat să apere comentariile lui Biden, inclusiv prin oferirea unei transcrieri unde afirmațiile președintelui par să fie modificate, nu au reușit să oprească valul de critici.

Casa Albă a susținut că președintele a fost interpretat greșit și a descris drept “gunoi” retorica de la mitingul lui Trump de la Madison Square Garden de duminică și nu pe susținătorii republicanului.

Într-o postare pe contul său de pe platforma X, Biden însuși a afirmat că se referea la retorica lui Hinchcliffe.

“Mai devreme azi m-am referit la retorica plină de ură despre Puerto Rico, aruncată de susținătorul lui Trump la mitingul său din Madison Square Garden, drept gunoi – care este singurul cuvânt la care mă gândesc pentru a-l descrie. Demonizarea de către el a hispanicilor este de neconceput,” a scris Biden. “Asta este tot ce am vrut să spun. Comentariile de la acel miting nu reflectă cine suntem noi ca națiune.”

Vulnerabilitate pentru Harris

În ciuda eforturilor lui Biden de a domoli scandalul creat, mulți comentatori americani cred că afirmațiile lui ar putea dinamita șansele lui Harris de a câștiga Casa Albă.

Mai ales că declarația lui a fost făcută exact în momentul în care vicepreședinta democrată și-a susținut discursul ei final în fața a peste 75.000 de susținători la National Mall, îndemnând americanii să întoarcă spatele perioadei de dezbinare care ar fi marcat, a spus ea, mandatul lui Trump din 2017-2021. Biden nu a participat la mitingul candidatei democrate.

Comentatorii americani au scris că declarațiile lui Biden au oferit campaniei lui Trump un colac de salvare într-un moment în care fostul președinte și aliații săi erau supuși unor critici intense pentru retorica la mitingul său de duminică de la Madison Square Garden, unde vorbitorii au făcut numeroase comentarii rasiste și sexiste despre democrați.

Aproape peste noapte, scandalul provocat de glumele rostite la mitingul pro-Trump de la New York au fost înlocuite de furia republicanilor la comentariile insultătoare ale lui Biden.

Momentul este riscant pentru Harris, care a încercat în ultima parte a campaniei electorale să evidențieze diferența dintre retorica agresivă a lui Trump și unitatea pe care ea o va aduce Americii dacă va câștiga Biroul Oval.

Conștientă de problemele semnificative pe care i le-ar putea aduce insultele lui Biden la adresa susținătorilor lui Trump, Harris s-a grăbit să se distanțeze de șeful ei de la Casa Albă.

“În primul rând, (președintele) și-a clarificat comentariile, dar permiteți-mi să fiu clară: în mod hotărât nu sunt de acord cu orice critică adusă oamenilor în funcție de cine votează,” a spus Harris miercuri.

“Mi-ați auzit discursul aseară și (cele spuse) în mod continuu de-a lungul carierei mele. Cred că munca pe care o fac este să reprezint toți oamenii, indiferent dacă mă susțin sau nu,” a adăugat Harris. “Și, ca președinte al Statelor Unite, voi fi un președinte pentru toți americanii, indiferent dacă mă votați sau nu.”

Harris a afirmat că a vorbit cu Biden marți seară, dar comentariile lui nu au făcut obiectul discuției dintre ei.

În acest context, comentatorii de peste ocean au mai avansat o teorie. Potrivit acestora, remarcile denigratoare ale lui Biden sunt o nouă dovadă a faptului că președintele a devenit o vulnerabilitate pentru Harris în această campanie electorală.

Am scris recent despre faptul că Biden, supărat din cauza modului brutal în care a fost forțat de liderii democrați să abandoneze cursa pentru Casa Albă, sabotează în mod voit eforturile lui Harris de a deveni prima femeie președintă a Statelor Unite.

Zece persoane familiare cu situația au declarat pentru Axios – o publicație apropiată democraților – că relația dintre echipa lui Kamala Harris și Casa Albă a lui Joe Biden a fost din ce în ce mai tensionată în ultimele săptămâni.

Potrivit surselor, echipa lui Biden dorește ca Harris să câștige alegerile în fața lui Donald Trump și să ajungă în Biroul Oval, dar mulți colaboratori seniori ai președintelui sunt încă afectați de faptul că Biden a fost obligat să renunțe la candidatura și încă se adaptează pentru a avea un rol de susținere în campania electorală a lui Harris.

Unii membri ai echipei lui Harris afirmă, de asemenea, că asistenții de top de la Casa Albă nu coordonează suficient mesajele și programul lui Biden pentru a se alinia cu ceea ce este mai bun pentru campania vicepreședintei.

“Biden se răzbună în mod intenționat pe Kamala pentru că l-a înjunghiat în spate,” a declarat Jason Meister, un strateg politic republican care face parte din consiliul consultativ pentru campania lui Trump.

“(Lui Biden) nu i-a plăcut niciodată de ea. Momentul în care el a arătat cel mai fericit în ultimii patru ani a fost când și-a pus o pălărie roșie (Trump 2024) după ce a vorbit cu pompierii din Shanksville, Pennsylvania pe 11 septembrie. Ar trebui pur și simplu (ca Biden) să iasă și să-l susțină pe Trump.”

Iar Hank Sheinkopf, un strateg democrat din New York, a numit refuzul lui Biden de a accepta campania lui Harris o posibilă “mișcare de putere” pentru “a se asigura că oamenii înțeleg cine este încă șeful.”

“Ar fi absolut ridicol să presupunem că (Biden) nu are resentimente față de modul în care a fost tratat sau despre modul în care, sincer, a fost forțat să iasă în ceea ce unii ar descrie drept o lovitură de palat,” a spus consultantul.

“De ce nu a apărut în locuri în care ar putea face ceva bine, cum ar fi părți din Pennsylvania și state pe care președintele le-a susținut în timpul mandatului său? Nimeni nu vrea să renunțe să fie președinte al Statelor Unite – este singurul loc de muncă pe care nu vrei să îl părăsești.”

Nu este de aceea de mirare că Axios a raportat la începutul acestei săptămâni că echipa lui Harris consideră că Biden a devenit o vulnerabilitate politică și face eforturi majore ca să-l țină departe de campania vicepreședintei pe liderul de la Casa Albă. Ca urmare a acestor tensiuni, Biden și Harris nu vor apărea deloc împreună până de Election Day, un fapt nemiîntâlnit pentru președintele în exercițiu și vicepreședintele său care candidează să-i ia locul.

Concluzia. Declarațiile lui Biden despre suporterii lui Trump au complicat campania Kamalei Harris. Ele sunt încă o dovadă a faptului că președintele american, înlăturat și înlocuit de Harris în vară din cursa pentru Casa Albă printr-o “lovitură de palat,” așa cum a scris New York Times, a devenit o verigă fragilă pentru campania candidatei democrate. Discursul final al lui Harris de la Washington a fost umbrit de afirmațiile lui Biden, iar seara ei mare a fost dată peste cap de afirmațiile președintelui.

Nimeni nu poate spune cum vor afecta aceste insulte ultima etapă dintr-o campanie agitată și cum vor influența ele rezultatul final. Dar în tensiunile enorme ale ultimei săptămâni dintr-o campanie prezidențială diferită de toate celelalte, când chiar și câteva cuvinte imprecise, greșeli de exprimare sau gafe pot avea consecințe politice semnificative, poate că nici nu mai contează ce a vrut să spună Biden cu adevărat. Percepția este totul, cuvinte aparent banale devin grenade mortale, iar remarcile lui Biden ar putea în final să scufunde pariul prezidențial al lui Harris.

Surse: FoxNews, Forbes, BBC, New York Post, The Hill, Vox, Newsweek, TIME, CBS News, Axios, YouTube, X