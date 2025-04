ANALIZĂ Tarifele lui Trump rup în două MAGA. Cine va câștiga?

Impunerea, de către președintele Donald Trump, a unor tarife vamale care au declanșat un război comercial la scară globală a provocat o ruptură serioasă în tabăra MAGA (Make America Great Again), unde susținătorii acțiunilor liderului american se contrează puternic cu criticii măsurilor luate de acesta. Ocupantul Biroului Oval susține că aplicarea celor mai abrupte tarife din anii ’30 încoace va aduce venituri considerabile la bugetul federal și va forța o renaștere istorică a industriei manufacturiere din Statele Unite.

Informația pe scurt:

Președintele Trump a impus tarife împotriva a zeci de țări

Nucleul dur al mișcării MAGA îi susține planul

Politicieni, analiști și economiști critică mișcarea și cer ridicarea taxelor

Liderul de la Casa Albă pare inflexibil și promite să câștige războiul comercial cu cei care au „jefuit” America

„Ziua Eliberării „

Președintele Donald Trump a prezentat miercurea trecută un set amplu și mult-așteptat de tarife vamale de bază aplicabile tuturor partenerilor comerciali ai SUA, precum și ceea ce el a descris drept tarife „reciproc amabile ” pentru țările pe care le consideră cele mai abuzive în relațiile comerciale cu Statele Unite.

„Dragi americani, aceasta este Ziua Eliberării,” a declarat Trump în Rose Garden de la Casa Albă, susținând că această măsură va elibera SUA de dependența de produsele străine.

„2 aprilie 2025 va fi pentru totdeauna amintită ca ziua renașterii industriei americane, ziua în care destinul Americii a fost recâștigat și ziua în care am început să facem America din nou bogată,” a spus el.

Noile măsuri – pe care Trump le-a numit „istorice ” – includ un tarif vamal minim de bază de 10% aplicabil tuturor partenerilor comerciali ai Statelor Unite, precum și taxe punitive suplimentare, mai țintite, pentru anumite țări, inclusiv China, Uniunea Europeană și Taiwan.

„Le vom percepe aproximativ jumătate din cât ne percep ei nouă sau ne-au perceput până acum,” a declarat liderul american, adăugând: „aceasta pentru că suntem foarte amabili.”

„Nu este reciprocitate deplină. Este reciprocitate amabilă,” a subliniat Trump.

Liderul de la Casa Albă a prezentat o diagramă cu o listă de țări și noile tarife americane impuse acestora. În fruntea listei se afla China, despre care Trump a spus că va fi vizată cu un tarif de 34%, susținând că aceasta impune SUA o taxă de 67%. (Noul tarif de 34% s-ar adăuga la un tarif american deja existent de 20% pentru China – ceea ce ar duce la un tarif total de 54%, potrivit consilierului principal pe probleme de comerț al lui Trump, Peter Navarro.)

Tariful vamal de bază de 10% a intrat în vigoare pe 5 aprilie, potrivit unor oficiali de rang înalt de la Casa Albă. Tarifele „reciproc amabile” vor intra în vigoare pe 9 aprilie, la ora 00:01, și vor afecta aproximativ 60 de țări, au precizat aceiași oficiali.

Trump a descris deficitele comerciale drept o „urgență națională” și a afirmat că măsurile sale vor inaugura ceea ce el a numit „epoca de aur a Americii.”

„Pe scurt, deficitele comerciale cronice nu mai sunt doar o problemă economică. Ele sunt o urgență națională care amenință securitatea și însăși modul nostru de viață. Este o amenințare foarte gravă la adresa țării noastre,” a spus liderul SUA. „Timp de decenii, țara noastră a fost jefuită, prădată, violată și spoliată de națiuni apropiate și îndepărtate, deopotrivă prieteni și inamici,” a declarat Trump.

Administrația sa a prezentat tarifele vamale drept un remediu universal pentru economia americană, susținând că orice dificultate resimțită pe termen scurt va fi compensată de creșteri semnificative în producția industrială, ocuparea forței de muncă și veniturile guvernamentale.

„Locurile de muncă și fabricile se vor întoarce în forță în țara noastră – și deja vedeți asta întâmplându-se. Vom supra-alimenta baza industrială internă,” a afirmat liderul american. „Vom deschide piețele externe și vom elimina barierele comerciale străine. Și, în cele din urmă, o producție mai mare pe plan intern va însemna o concurență mai puternică și prețuri mai mici pentru consumatori.”

Optimiștii

Revoluția tarifară a președintelui Trump se bazează pe o idee simplă, a scris Axios. Aceasta este aceea că America a fost umilită și exploatată de națiuni străine timp de decenii, iar doar el are curajul să le facă să plătească.

Potrivit analiștilor, Trump are dreptate când spune că multe țări recurg la practici comerciale incorecte și că globalizarea a golit de conținut părți esențiale ale industriei americane.

Ei au dat ca exemplu China, a doua cea mai mare economie a lumii, care are un istoric lung de abuzuri comerciale: furt de proprietate intelectuală, transferuri forțate de tehnologie, subvenții de stat și restricții privind accesul pe piață pentru companiile străine.

De partea ei, Uniunea Europeană nu trișează ca China, dar își protejează interesele prin subvenții generoase în agricultură și prin standarde de reglementare stricte care, adesea, funcționează ca bariere commerciale, afirmă comentatorii americani.

Însă ofensiva tarifară istorică a lui Trump nu are legătură cu influență tactică sau soluții negociate. Este vorba despre desfacerea a zeci de ani de nedreptăți percepute, cu forță brută – chiar și împotriva unor țări care nici măcar nu sunt capabile „să victimizeze” SUA.

Trump crede că poporul american îi împărtășește frustrările și este dispus să reconstruiască radical ordinea economică globală, indiferent de costuri. Liderul de la Casa Albă știe că are de partea lui un contingent loial, care este dispus să-i apere și să-i justifice războiul comercial.

În ultimele zile, presa a prezentat de altfel numeroase materiale despre americanii care susțin planurile lui Trump. Astfel, BBC a relatat din Delta (Ohio), pe care o descrie drept „inima electorală a lui Trump,” și unde oamenii sunt convinși de justețea argumentelor președintelui că măsurile luate vor corecta dezechilibrele comerciale incorecte, vor stimula industria americană și vor crește veniturile la buget.

BBC a citat-o pe Mary Miller, managerul magazinului Delta Candy Emporium din mica localitate din Ohio, care a declarat: „Nu vreau ca oamenii din alte țări să sufere, chiar nu vreau. Dar trebuie să avem condiții egale de concurență.”

Miller, care a votat de trei ori cu Trump, crede că alte țări „nu au jucat corect” în materie de comerț. Și, la fel ca mulți de aici, preferă să cumpere produse fabricate în America.

Femeia a declarat că nu este deloc tulburată de posibilitatea unor creșteri de prețuri, despre care mulți economiști spun că vor fi o consecință a noilor tarife vamale. „Uneori trebuie să treci prin foc ca să ajungi de partea cealaltă,” a spus ea. „Dacă tarifele aduc înapoi companii și afaceri pentru oameni muncitori ca cei care trăiesc aici, atunci se merită.”

„Nimeni nu e panicat. N-o să pierdem somnul din cauza asta (a tarifelor),” a spus și Gene Burkholder, care are o carieră de decenii în industria agricolă.

Deși deține câteva acțiuni, Burkholder a declarat că acestea sunt investiții pe termen lung și că nu se teme din cauza scăderilor bruște din zilele care au urmat anunțului președintelui.

„Dacă ai niște bani puși deoparte, poate e un moment bun să cumperi acțiuni cât sunt ieftine,” a spus el, în timp ce o altă localnică a afirmat: „Poate că Trump greșește, dar măcar încearcă.”

„Ceilalți n-ar fi făcut absolut nimic,” a spus ea, referindu-se la Partidul Democrat.

Tarifele lui Trump se bucură și de susțiunerea lui Shawn Fain, președintele foarte puternicului și influentului sindicat United Auto Workers (UAW), care reprezintă aproape un milion de muncitori activi și pensionari din mai multe industrii.

Fain a susținut-o pe Kamala Harris cu un discurs aprins la Convenția Națională Democrat din 2024 și se opune multor poziții ale lui Trump privind drepturile sindicale, însă afirmă că președintele a făcut un gest curajos, unul pe care liderii ambelor partide l-au evitat timp de decenii.

Fain a calificat anunțul de miercurea trecută privind tarifele globale drept „nechibzuit,” dar sprijină ferm o rundă anterioară de tarife aplicate industriei auto din SUA. Aceste tarife ajută, dar și afectează companiile auto americane, deoarece o mare parte din producție are loc în Canada și Mexic. Piesele auto trec de obicei granița de mai multe ori pe măsură ce o mașină este asamblată. GM a anunțat deja că va muta o parte din producție înapoi în Indiana – însă Stellantis a anunțat concedieri.

Pentru Fain, tarifele corectează o nedreptate istorică. „Am stat și am privit în ultimii peste 30 de ani, începând cu apariția (Acordului Nord-American de Comerț Liber – NAFTA) în 1993-94, cum baza noastră industrială a dispărut în această țară,” a spus el.

Insistând că industria auto din Statele Unite se poate adapta, liderul UAW a recunoscut că tarifele pot duce la creșterea preșurilor, însă a respins avertismentele celor de pe Wall Street privind riscul unei recesiuni în America și haosul de pe burse: „Știți ceva, jumătate dintre americani nici măcar nu dețin acțiuni… Șaizeci la sută dintre americani nu au economii pentru pensie. Așa că atunci când aud toate plânsetele despre piața de capital, e vorba doar de Wall Street. Sunt oameni care sunt deja bogați, iar la finalul zilei, majoritatea celor din clasa muncitoare doar încearcă să supraviețuiască. E frustrant că mijloacele de trai ne-au fost luate timp de decenii și nimănui nu i-a păsat.”

Ideea că panica de pe bursă este creată artificial de cei de pe Wall Street a fost susținută și de Mark Penn, fostul consilier al democratei Hillary Clinton, care a scris pe X: „Strategia tarifară este un demers riscant, dar hotărât și, fără îndoială, curajos de a repara daunele provocate sectoarelor de producție ale economiei americane de către practicile comerciale incorecte, în special din partea Chinei. Este o resetare a cadrului economic global. Dacă va funcționa sau nu, rămâne de văzut, dar rezultatele vor fi la vedere pentru toată lumea, iar președintele – care a avut succes cu unele strategii neortodoxe în trecut – știe că de acest pariu depind atât mandatul său, cât și succesul partidului său.”

Penn a cerut celor de pe Wall Street „să-și revină,” afirmând că „piețele ar trebui să-și facă socotelile. Importurile reprezintă doar 11% din economia noastră, iar un tarif de 20% aplicat pe jumătate din aceste importuri înseamnă, în realitate, o creștere a costurilor de doar aproximativ 1%, bani care se duc în mare parte către reducerea deficitului – adică un impact mai mic decât cel al taxelor pe vânzări din aproape orice stat. În plus, aceste tarife vizează adesea componente specifice, nu produsele finite. Da, anumite industrii vor fi afectate mai mult decât altele, dar pot căuta înlocuitori și se pot adapta. Iar unele branduri americane își pot spori vânzările tocmai pentru că sunt „Made in USA” – și până la urmă, acesta este scopul.”

Penn a concluzionat: „Wall Street trebuie să-și revină – am trecut prin dezastre reale precum pandemia și criza din 2008–2009. Dacă fiecare stat ar crește taxa pe vânzări cu 1%, economia nu s-ar prăbuși. Am supraviețuit chiar și inflației de 20% din era Biden, un șoc de o magnitudine mult mai mare. America, să nu uităm, are cea mai adaptabilă, rezilientă și inovatoare economie din lume.”

„Donald Trump a vorbit despre asta toată viața lui,” a spus și secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, la emisiunea Face the Nation de la CBS, referindu-se la credința sa de lungă durată în tarife. „Este agenda lui Donald Trump și suntem toți aici pentru a-l ajuta să o pună în aplicare,” a spus oficialul de la Washington.

În sfârșit, mai mulți ziariști și analiști conservatori au susținut tarifele anunțate de Trump. „Călătoria gratuită a lumii s-a încheiat acum,” a spus Sean Hannity, prezentatorul de la FoxNews, în monologul său din „Ziua Eliberării.

„Acesta este marele negociator, marele om de afaceri, și este cineva care înțelege cum să ajungă la un rezultat bun,” a spus fosta secretară de presă a Casei Albe, Kayleigh McEnany, acum co-gazdă a emisiunii Outnumbered de la FoxNews. Iar una din prezentatoarele emisiunii The Five, Jeanine Pirro, o altă susținătoare de lungă durată a lui Trump, a afirmat că nu îi pasă de un posibil impact al tarifelor asupra contului său de pensii pentru că, a adăugat ea, „cred în acest bărbat.”

Pesimiștii

Războiul tarifelor lansat de Trump are însă și o mulțime de opozanți în tabăra MAGA, care se tem de efectele negative ale taxelor implementate de republican.

În weekend, liderul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), miliardarul Elon Musk, l-a criticat pe consilierul comercial al lui Trump, Peter Navarro, și a susținut că SUA și Europa trebuie să se îndrepte spre „o situație cu tarife zero.” Asta după ce Trump a anunțat că plănuiește să aplice un tarif de 20% asupra importurilor din Uniunea Europeană, în timp ce importurile din Regatul Unit vor suporta o taxă de import de 10%.

„Sper că se va ajunge la un acord că atât Europa, cât și Statele Unite ar trebui să se îndrepte, ideal, în viziunea mea, spre o situație cu tarife zero, creând efectiv o zonă de liber schimb între Europa și America de Nord,” a spus Musk.

El a adăugat că acordul ar trebui să includă și libera circulație a oamenilor între cele două regiuni, iar acest lucru a fost sfatul său pentru președintele Trump. „Asta sper să se întâmple. Și, de asemenea, mai multă libertate pentru oamenii de a se deplasa între Europa și America de Nord, dacă doresc, dacă vor să lucreze în Europa sau dacă doresc să lucreze în America. Ar trebui să li se permită să facă acest lucru, în viziunea mea. Așadar, acesta a fost cu siguranță sfatul meu pentru președinte.”

Musk, care deține Tesla, SpaceX și platforma de socializare X, a jucat un rol important în reducerea guvernului american ca șef al DOGE.

Miliardarul a mai făcut o remarcă și despre educația de la Harvard a lui Navarro, numind-o „un lucru rău, nu unul bun” și a spus că consilierul comercial de lungă durată al lui Trump „nu a construit nimic.”

Iar după ce Navarro a respins luni apelul lui Musk pentru „tarife zero” între Statele Unite şi Europa, numindu-l pe CEO-ul Tesla un simplu „asamblator de maşini,” dependent de piese din alte ţări, miliardarul l-a catalogat pe consilierul președintelui „cu adevărat un imbecil.”

„Ceea ce spune aici este demonstrabil fals,” a scris Musk într-o postare, adăugând într-un alt mesaj că Tesla „are cele mai multe mașini fabricate în America. Navarro e mai prost decât un sac de cărămizi.”

Alte voci MAGA care au fost critice față de planul tarifar al lui Trump includ pe Ben Shapiro de la The Daily Wire. În timpul episodului de vineri al podcastului său, Shapiro a numit tarifele „probabil neconstituționale” și „destul de nebunești.”

„Viziunea președintelui asupra comerțului internațional este, îmi pare rău să spun, greșită,” a spus el în emisiunea sa. „Aceasta este o creștere masivă a taxelor pentru consumatorii americani. Asta este.”

„Urăsc tarifele. Cred că sunt stupide,” a spus și Ben Domenech, colaborator FoxNews. „Cred că sunt regresive. Nu cred că ajută economia americană. Președintele are o opinie diferită.”

Într-o discuție despre tarife la emisiunea Fox & Friends, co-prezentatorii Lawrence Jones și Steve Doocy au recunoscut incertitudinea cu privire la cât timp vor resimți consumatorii americani „durerea” impusă de tarife. Jones a spus că durerea pe termen scurt va fi „dificil de suportat pentru cei care trăiesc de la salariu la salariu.”

„Am avut deja un trimestru de durere,” a afirmat Doocy, citând indicatori economici recenți. „Și problema este că, pe viitor, cât va dura?”

Diferiți invitați de la FoxNews și FoxBusiness au criticat, de asemenea, tarifele. „Ceea ce a propus președintele Trump este, de fapt, dacă va fi pus în aplicare, probabil cea mai mare creștere a taxelor pentru consumatorii americani din istoria țării,” a spus fostul senator republican Patrick J. Toomey. „Nu sunt de acord deloc cu acest război comercial care a fost declanșat.”

Poate cea mai persistentă și vehementă critică a tarifelor președintelui a venit însă dintr-o altă parte a imperiului media Murdoch: consiliul editorial al publicației Wall Street Journal.

„Tarifele domnului Trump sunt cea mai mare politică de șoc asupra sistemului comercial mondial de la momentul în care Richard Nixon a distrus Bretton Woods în 1971,” a scris consiliul imediat după „Ziua Eliberării,” adăugând: „Ca și în cazul acelei decizii, domnul Trump acționează fără o înțelegere clară a daunelor pe care le vor cauza tarifele sale.”

De partea sa, miliardarul Bill Ackman, un susținător al lui Donald Trump, l-a îndemnat pe președintele american să suspende tarifele comerciale sau să riște „o iarnă nucleară economică autoindusă.”

„Președintele are o oportunitate luni de a cere o pauză și de a avea timp să pună în aplicare o reformă a unui sistem de tarife incorect. Alternativ, ne îndreptăm spre o iarnă nucleară economică autoindusă, iar noi ar trebui să începem să ne pregătim,” a scris Ackman pe X. „Să sperăm că vor prevala mințile mai limpezi,” a scris miliardarul fondator al companiei de management de fonduri hedge Pershing Square, care a devenit un susținător proeminent al republicanului Trump în iulie 2024, după ce ani de zile i-a sprijinit pe democrați.

Avertismentul lui Ackman a fost susținut de alte figuri proeminente de pe Wall Street, președintele JPMorgan Chase, Jamie Dimon, spunând de exemplu că tarifele lui Trump riscă să crească prețurile pentru americani.

Șeful BlackRock, cel mai mare manager de active din lume, a declarat și el luni că tarifele vor crește prețurile și, posibil, inflația, și vor contribui la o recesiune economică, potrivit rapoartelor media. „Majoritatea directorilor executivi cu care vorbesc ar spune că, probabil, suntem deja într-o recesiune, ” a spus Larry Fink, CEO-ul firmei, într-o întâlnire cu Clubul Economic din New York.

Un grup de senatori republicani a avertizat, de asemenea, împotriva politicii tarifare a lui Trump. În mod notabil, senatorul Ted Cruz, care în general sprijină agenda lui Trump, a criticat planul privind tarifele.

„Tarifele sunt o taxă pe consumatori, și nu sunt un fan al creșterii taxelor pentru consumatorii americani,” a spus Cruz la FoxBusiness. „Speranța mea este că aceste tarife vor fi de scurtă durată și vor servi ca un mijloc de presiune pentru a reduce tarifele la nivel global.”

Senatorul de Texas a avertizat că colegii săi republicani riscă „un măcel” în alegerile din 2026 dacă tarifele lui Trump vor duce la o recesiune.

Cruz a mai spus că, dacă tarifele președintelui rămân în vigoare mult timp și sunt întâmpinate cu represalii globale asupra bunurilor americane, acest lucru ar putea declanșa un război comercial total care „ar distruge locuri de muncă aici acasă și ar provoca daune reale economiei SUA.”

„Acum 100 de ani, economia americană nu avea influența pentru a avea un impact de genul acesta. Dar mă îngrijorează că există voci în cadrul administrației care vor să mențină aceste tarife pentru totdeauna,” a adăugat el.

De asemenea, cu sprijinul a patru republicani, Senatul a adoptat săptămâna trecută o rezoluție pentru ridicarea tarifelor lui Trump asupra Canadei – o măsură simbolică, având în vedere că este puțin probabil ca Camera Reprezentanților să o adopte și nici Trump să o semneze, dar totuși o mică alarmă pentru Casa Albă.

În plus, șapte senatori republicani co-sponsorizează un proiect de lege bipartizan care ar limita puterea unui președinte de a impune tarife și ar oferi Congresului puterea de a le încheia. Trump a anunțat că va folosi dreptul de veto dacă legea va trece de legislativ.

Trump, inflexibil

Președintele Trump a rămas inflexibil și a respins avertismentele celor care i-au criticat planul. Liderul de la Casa Albă i-a îndemnat pe americani să aibă încredere în tarifele sale extinse, care au speriat piețele și amenință să răstoarne comerțul global, spunându-le: „Nu fiți un PANICAN (un nou partid bazat pe oameni Slabi și Proști!)”

„Statele Unite au o șansă să facă ceva ce ar fi trebuit să facă acum DECENII,” a postat președintele pe Truth Social. „Nu fiți slabi! Nu fiți proști! Nu fiți un PANICAN… Fiți puternici, curajoși și răbdători, iar MĂREȚIA va fi rezultatul!”

El nu a clarificat cine se află în spatele acestui termen. Cuvântul „PANICAN” ar putea fi o combinație între „panică” și „americani,” deși o altă teorie sugerează că ar combina „panică” și „republicani,” a scris BBC.

Trump și-a susținut planul, adăugând că nu ia în considerare o pauză largă a programului său tarifar. „Nu ne gândim la asta,” a declarat liderul american în Biroul Oval.

Dar el a deschis ușa negocierilor țară cu țară cu privire la ratele tarifare. „Vor exista acorduri echitabile,” a spus el, menționând că o serie de lideri străini au contactat Casa Albă de când a anunțat tarifele săptămâna trecută.

De asemenea, Trump a avertizat că SUA vor impune Chinei tarife suplimentare de 50% dacă țara nu își retrage tariful de retorsiune de 34%, anunțat de Beijing la tariful reciproc suplimentar de 34% al Washingtonului de săptămâna trecută.

„În plus, toate discuțiile cu China privind întâlnirile lor solicitate cu noi vor fi terminate! Negocierile cu alte țări, care au solicitat și ele întâlniri, vor începe să aibă loc imediat,” a spus Trump în postarea pe Truth Social.

Va putea însă Trump să câștige războiul tarifelor? Analiștii cred că, în acest moment, foarte multe vor depinde de reacțiile celorlalte țări. Unele dintre ele au lăsat să se înțeleagă că urmăresc acorduri cu Statele Unite, așa cum este cazul Coreei de Sud sau al Indiei.

De partea ei, Uniunea Europeană a oferit Statelor Unite o scutire totală și reciprocă de taxe vamale pentru produsele industriale, a anunțat luni președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, în încercarea de a evita un război comercial cu americanii.

Lucru salutat de oamenii de afaceri de peste ocean, însă primit cu reticiență de Trump, care a spus că oferta nu este suficientă pentru a răsturna taxele de 20% pe importuri.

„Uniunea Europeană a fost foarte dură de-a lungul anilor,” a declarat Trump. „A fost creată pentru a face cu adevărat rău Statelor Unite în comerț…Ei nu iau mașinile noastre, ca Japonia în acest sens. Nu iau produsele noastre agricole; nu iau nimic practic.” „Avem un deficit comercial cu Uniunea Europeană de 350 de miliarde de dolari – și va dispărea rapid,” a adăugat președintele american. „Și unul dintre modurile prin care acest deficit poate dispărea rapid și ușor este că vor trebui să cumpere energia noastră de la noi.”

În acest context, USA Today a scris că, „prin impunerea unor tarife vamale care au declanșat un război comercial la scară globală, (Trump) face cel mai mare pariu al vieții sale… că economiștii tradiționali și președinții de după Al Doilea Război Mondial au greșit atunci când au adoptat, în general, ideea comerțului liber ca cea mai bună cale de a stimula prosperitatea internă și de a construi relații pașnice în lume”, în timp ce cei de la The Hill au afirmat că „Trump are nevoie de magie neagră pentru ca voodoo-ul său economic să funcționeze.”

Concluzia. Războiul tarifelor lansat de Trump divizează nu doar investitorii, analiștii și economiștii, dar și pe cei din MAGA. Nucleul dur al mișcării îl susține pe președinte și acceptă argumentele sale că tarifele vor forța companiile străine să investească în America pentru a evita costurile suplimentare, creând astfel mai multe locuri de muncă și făcând Statele Unite mai autosuficiente. În plus, ei privesc cu nerăbdare estimările că tarifele vor aduce un venit suplimentar de 600 de miliarde de dolari pe an, ceea ce va face ca America să devină „din nou bogată,” așa cum afirmă ocupantul Biroului Oval.

De partea lor, criticii spun însă că tarifele vor duce la creșterea prețurilor pentru consumatorii americani, de la electronice până la alimente, că ar putea stârni represalii din partea altor țări, ceea ce ar putea duce la un război comercial global, că ar putea provoca o scădere a competitivității produselor americane pe piețele externe și pot împiedica dezvoltarea economică, iar unele industrii din SUA, cum ar fi cele care depind de importurile ieftine, ar putea suferi pierderi de locuri de muncă.

În plus, unii critici, inclusiv senatori republicani precum Ted Cruz, consideră că tarifele ar putea fi neconstituționale și că nu ar trebui impuse fără o dezbatere largă în Congres, iar politica de tarifare a lui Trump este considerată de mulți ca fiind o revenire la protecționismul economic.

Cu toate acestea, Trump pare, cel puțin în prezent, inflexibil în a-și urmări agenda tarifară, repetând constant că tarifele sunt necesare pentru a corecta ceea ce ele percepe ca fiind practici comerciale nedrepte și pentru a proteja industria națională a Statelor Unite. Iar unii comentatori cred că pariul său, deși riscant, va avea succes, așa cum s-a exprimat unul dintre ei: „Istoria economică este plină de exemple în care opinia establishment-ului și consensul pieței au fost pur și simplu greșite. Am încredere în înțelepciunea mulțimii când vine vorba de cursele de cai, dar nu în economie și finanțe. Șansele ca Trump să aibă dreptate – sau cel puțin să obțină ceea ce își dorește – sunt mai mari decât ar putea crede majoritatea.”

