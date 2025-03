ANALIZĂ Sunt teroriști cei care atacă mașinile Tesla?

Administrația președintelui Donald Trump încearcă să extindă definiția terorismului intern, în încercarea de a reprima un val de atacuri în care mașini Tesla au fost atacate și incendiate, aparent ca formă de protest față de rolul pe care CEO-ul companiei, Elon Musk, îl are în reducerea birocrației și a cheltuielilor guvernamentale din Statele Unite. Multe voci se întreabă însă dacă atacurile împotriva vehiculelor, puse pe seama vandaliilor anti-corporatiști, se încadrează în definiția terorismului.

Val de atacuri

Mai multe incidente de vandalism asupra vehiculelor Tesla au fost înregistrate în ultimele săptămâni în diferite orașe din Statele Unite, în timp ce postări pe rețelele sociale îndeamnă americanii să atace mașinile produse de compania miliardarului Elon Musk.

· Două persoane din Colorado se confruntă cu acuzații federale grave după o serie de atacuri violente împotriva unui dealership Tesla, care au implicat dispozitive incendiare, cocktailuri Molotov și acte de vandalism.

Cooper Jo Frederick a fost arestat pe 14 martie, după o investigație amplă privind mai multe atacuri asupra reprezentanței Tesla din Loveland. El este acuzat de utilizarea de explozibili sau dispozitive incendiare în timpul unui delict, deținerea acestor dispozitive, incendiere de gradul al doilea și vandalism criminal.

De asemenea, Lucy Grace Nelson, o femeie transgender de 42 de ani, cunoscută și sub numele de Justin Thomas Nelson, se confruntă cu acuzații pentru acte de violență separate comise la aceeași locație. Activitatea criminală a lui Nelson a început pe 11 februarie, când a fost surprins vandalizând fațada clădirii Tesla, scriind cu spray “Nazi cars” pe feroneria geamurilor, folosind un cuvânt vulgar. Pe 24 februarie, polițiștii au declarat că au găsit mașina lui Nelson încărcată cu benzină, materiale pentru cocktailuri Molotov și material de fitil, lucruri care semănau cu dovezile găsite în incidentele anterioare. Nelson a fost acuzat de distrugere malițioasă de proprietate.

· Agenții federali din Carolina de Sud au efectuat o arestare în legătură cu un incendiu declanșat la o stație de încărcare Tesla, potrivit Associated Press. Conform unui document citat de agenția de presă, bărbatul arestat se opunea Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE) condus de Musk.

· În weekendul trecut, în Maryland, inscripții cu graffiti au fost găsite la o reprezentanță Tesla, la o zi după ce aproape 300 de protestatari s-au adunat în fața clădirii pentru a protesta împotriva lui Musk și a inițiativelor sale de reducere a cheltuielilor guvernamentale. Poliția a declarat că vandalii au scris “No Musk” și au inclus un semn care semăna cu o svastică.

· Un bărbat din Massachusetts a declarat pentru postul WBZ-TV că a fost amenințat pentru faptul că deține un Cybertruck auriu fabricat de Tesla. Cineva a pus un autocolant profan pe vehicul, iar când bărbatul a postat o poză cu acesta pe rețelele sociale, el ar fi început să primească amenințări online.

· Un bărbat acuzat de vandalizarea mai multor vehicule Tesla în Brookline, o suburbie a metropolei Boston, a apărut în fața instanței joia trecută. Autoritățile au spus că Harrison Grant Randall, în vârstă de 39 de ani, a lipit autocolante cu mesaje anti-Musk pe mai multe mașini electrice. Suspectul a spus că gestul său este echivalent cu “libertatea de exprimare.”

“Acesta nu este clar libertatea de exprimare,” i-a răspuns Paul Campbell, adjunct al poliției din Brookline, care l-a acuzat pe Randall de distrugere de proprietate. “Poți să spui ce vrei, poți să postezi ce vrei pe rețelele sociale. Dar nu poți să te plimbi prin jur și să distrugi proprietatea altora.”

· FBI investighează drept un posibil act de terorism atacul asupra unui centru de reparații Tesla din Las Vegas, care a avut loc marți și a dus la incendierea mai multor vehicule, precum și la inscripționarea cu spray a cuvântului “Resist” pe clădire.

O persoană îmbrăcată în negru “s-a apropiat de locație având dispozitive incendiare”, conform unei declarații a Departamentului de Poliție din Las Vegas.

“Individul a folosit aceste dispozitive pentru a incendia mai multe vehicule Tesla. Un dispozitiv incendiar a fost recuperat nedetonat dintr-un vehicul. Se crede, de asemenea, că individul a tras cel puțin trei focuri de armă asupra unor vehicule.”

· FBI colaborează cu Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) și cu Departamentul de Poliție din Kansas City, Missouri, “pentru a investiga un incident petrecut peste noapte, în care mai multe Cybertruck-uri aflate la un dealership Tesla din sudul Kansas City au fost avariate,” potrivit unei postări pe Facebook a biroului FBI din oraș.

· Poliția din Massachusetts a anunțat săptămâna trecută că șapte stații de încărcare Tesla au fost incendiate intenționat și incidentul este investigat ca fiind suspect.

“În acest moment, pare că a fost un incendiu provocat,” a declarat șeful pompierilor din Littleton, Steele McCurdy.

Incendiul a avut loc în cursul nopții de luni spre marți, iar stațiile de încărcare atacate sunt situate lângă mai multe afaceri.

· O persoană a postat pe internet momentul în care vandalizează cu graffiti un vehicul Cybertruck.

· Un bărbat din Oregon acuzat că a încercat să distrugă o reprezentanță Tesla din Salem de două ori din ianuarie a fost prezentat în fața instanței pentru acuzații federale, conform documentelor judiciare obținute de KOIN 6 News. Adam Matthew Lansky a fost arestat după ce autoritățile l-au acuzat că ar fi aruncat cocktailuri Molotov și ar fi tras asupra dealership-ului în două ocazii separate.

· Săptămâna aceasta, un site numit “DOGEQUEST” a devenit activ și pretinde că a compilat o listă cu proprietarii de Tesla din Statele Unite, inclusiv adresele lor, numerele de telefon și adresele de email, într-o aparentă încercare de a publica informații personale ale americanilor obișnuiți care conduc Tesla. Site-ul conține, de asemenea, o hartă a reprezentanțelor Tesla și a stațiilor de încărcare.

· Pagina de internet “Tesla Takedown” oferă datele, orele și locațiile pentru demonstrații împotriva proprietăților Tesla din întreaga Americă.

Rolul lui Musk

Produsele Tesla au fost, așa cum am văzut, ținte ale vandalismului în ultimele săptămâni în mai multe state americane. CEO-ul Tesla, Elon Musk – considerat până nu demult favoritul stângii ecologiste pentru munca sa de pionierat în industria vehiculelor electrice (EV) – l-a susținut pe președintele Donald Trump și este acum șeful DOGE, care a declanșat o campanie masivă împotriva risipei guvernamentale.

Reamintim că Departamentul de Eficiență Guvernamentală a fost înființat de liderul de la Casa Albă printr-un ordin executiv semnat chiar în prima zi de mandat, pe 20 ianuarie, având ca scop modernizarea tehnologiei și software-ului federal pentru a îmbunătăți eficiența și productivitatea guvernului american. Elon Musk a fost numit consilier principal al președintelui și a preluat un rol de conducere în această inițiativă.

Activitățile DOGE s-au concentrat pe reducerea cheltuielilor guvernamentale prin restructurarea agențiilor și programelor federale. Acest lucru a inclus anularea unor contracte de milioane de dolari cu firme de consultanță precum Accenture, având un impact financiar semnificativ asupra acestora.

De asemenea, DOGE a fost implicat în închiderea unor agenții precum Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), o decizie care a generat contestații legale pe motive constituționale.

Criticii au ridicat semne de întrebare cu privire la acuratețea și transparența reducerilor bugetare raportate de DOGE, comparând această abordare cu practicile din companiile lui Musk, cum ar fi Tesla. Deși DOGE își propune să eficientizeze operațiunile guvernamentale, metodele sale și amploarea autorității sale rămân subiecte de dezbatere publică și examinare legală, au afirmat unii comentatori de peste ocean.

Mai mult, restructurarea agresivă a dus la conflicte cu organizații precum US Institute for Peace, evidențiind tensiunile dintre DOGE și entitățile federale existente.

Experții în securitate cibernetică au tras un semnal de alarmă cu privire la accesul DOGE la sistemele federale de plăți și date, subliniind necesitatea unor măsuri stricte de securitate.

Impactul inițiativei s-a extins și la închiderea unor birouri ale Social Security din întreaga țară, afectând accesul publicului la servicii esențiale.

Acuzați de terorism

În fața acestul val de incidente, președintele Trump a declarat săptămâna trecută că va eticheta violența împotriva reprezentanțelor Tesla și altor companii drept “terorism intern.”

“O să-i prindem (pe vinovați) și, lăsați-mă să vă spun, dacă faceți asta celor de la Tesla sau oricărei alte companii, o să vă prindem și veți trece prin iad,” a spus liderul de la Casa Albă. “Ei dăunează unei mari companii americane.”

Într-un interviu acordat la Fox News marți, Trump a repetat faptul că acțiunile anti-Tesla sunt acte de terorism și a încercat, fără însă să prezinte dovezi, să răspândească o teorie potrivit căreia atacurile fac parte dintr-o campanie coordonată și finanțată.

“Cred că veți descoperi că sunt plătiți de oameni care sunt foarte activi politic pe stânga,” a spus Trump, fără a numi cine ar putea fi în spatele unei astfel de campanii sau ce dovezi l-au condus la această concluzie.

Musk a vorbit, de asemenea, o coordonare în violență, deși nu a făcut acuzații specifice.

“Cred că există forțe mai mari în joc,” a spus Musk în propriul său interviu de la Fox News marți. “Adică, nu știu cine o finanțează și cine o coordonează, pentru că asta este nebunie.”

Cei de la RealClear Defense au scris că acțiunile anti-Tesla nu sunt doar activism spontan al cetățenilor, ci un efort tot mai organizat de a crea haos.

Un raport a notat cel puțin cinci grupuri progresiste active în acțiuni anti-Tesla: Troublemakers, Disruption Project, Rise & Resist, Indivisible Project și Democratic Socialists of America.

Musk a afirmat că aceste grupuri sunt susținute de ActBlue, o platformă progresistă de strângere de fonduri care a fost recent supusă unui control al Congresului din cauza abuzului de fonduri, în special folosirea donațiilor externe pentru a influența campaniile politice americane.

De partea sa, procurorul general Pam Bondi, a descris profanarea Tesla drept “nimic mai puțin decât terorism intern” într-o declarație făcută marți. Ea a promis că “va impune consecințe severe celor implicați în aceste atacuri, inclusiv celor care operează din umbră pentru a coordona și finanța aceste crime.”

Iar joi, Bondi a anunțat că trei persoane acuzate de distrugerea de mașini Tesla și stații de încărcare se confruntă cu până la 20 de ani de închisoare pentru “terorism intern.”

“Zilele în care se comiteau crime fără consecințe s-au încheiat,” a spus Bondi.

“Priviți acest lucru va un avertisment: dacă vă alăturați acestei valuri de terorism intern împotriva proprietăților Tesla, Departamentul de Justiție vă va închide în spatele gratiilor,” a adăugat ea.

Cei acuzați sunt învinuiți că au folosit arme de mare putere și explozibili pentru a distruge proprietăți ale companiei de mașini deținute de Elon Musk. Unul dintre ei ar fi avut asupra lui o armă de asalt AR-15 cu amortizor în timp ce a aruncat opt cocktailuri Molotov asupra unui dealership Tesla din Oregon, în timp ce altul este acuzat că a încercat să incendieze mașini Tesla cu aceleași explozibile în Colorado.

Al treilea ar fi vandalizat stațiile de încărcare ale mașinilor electrice cu retorică vulgară anti-Trump, apoi le-ar fi incendiat cu cocktailuri Molotov, potrivit Departamentului de Justiție al SUA. Fiecare dintre aceștia riscă o pedeapsă minimă de cinci ani de închisoare dacă vor fi condamnați, însă acuzațiile aduc o pedeapsă maximă de 20 de ani.

Ce cred experții

De partea sa, CNN a scris că, în prezent, nu există niciun indiciu al unei campanii coordonate împotriva Tesla, dar atacurile, care variază de la tăierea cauciucurilor până la aruncarea de cocktailuri Molotov, sunt clar ilegale și, probabil, contraproductive dacă scopul lor este să protesteze față de ceea ce Musk face cu campania sa de a reduce guvernul federal.

În plus, criticii susțin că decizia Departamentului de Justiție de a-i cataloga drept “teroriști” pe cei care vandalizează mașinile și proprietățile Tesla este una controversată.

Mai mult, criticii lui Musk și Trump afirmă că este ironic că Departamentul de Justiție folosește termenii “terorism intern” pentru a-i descrie pe cei care atacă vehicule electrice, după ce Trump a emis grațieri în masă pentru mai mult de 1.000 de persoane condamnate pentru atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, după ce au încercat să perturbe confirmarea rezultatelor alegerilor din 2020.

De asemenea, criticii se referă la folosirea improprie a termenilor de către Departamentul de Justiție. De obicei, cuvântul “terorism” nu este folosit pentru a descrie vandalismul, a declarat Daniel Byman, directorul Programului Warfare, Irregular Threats, and Terrorism de la Center for Strategic and International Studies, citat de CNN.

“Există multă distrugere de proprietăți, uneori din motive politice, și aproape niciodată nu este etichetată drept terorism. Aceste atacuri par a fi concepute nu pentru a răni oameni,” a spus Byman.

CNN a scris că terorismul intern nu este o crimă specifică cu care o persoană poate fi acuzată direct, dar este definit în legislația din SUA ca fiind acte care:

· Sunt periculoase pentru viața umană.

· Încalcă legea federală sau statală din SUA.

· Sunt destinate să: intimideze sau să constrângă populația civilă; să influențeze politica unui guvern prin intimidare sau constrângere; să afecteze comportamentul unui guvern prin distrugere în masă, asasinat sau răpire.

Astfel, definiția terorismului intern în Codul SUA, Titlul 18, cuprinde activități periculoase destinate să “intimideze sau să constrângă” sau să “afecteze comportamentul unui guvern prin distrugere în masă, asasinat sau răpire.”

De asemenea, Titlul 22 definește terorismul intern ca fiind “violența premeditată, motivată politic, îndreptată împotriva țintelor necombatanți de către grupuri subnaționale sau agenți clandestini.”

John Miller, analistul șef al CNN pentru aplicarea legii și informații de securitate, a declarat că procurorii ar trebui să privească acuzațiile de terorism intern în mod clinic, mai degrabă decât printr-o lentilă politică.

“Dacă se trag gloanțe în feroneria reprezentanțelor Tesla sau dacă se aruncă cocktailuri Molotov în interiorul mașinilor din parcare din motive politice, acest lucru ar părea să se încadreze în categoria terorismului intern,” a spus el.

Suspecții ar fi acuzați, la fel ca și protestatarii din 6 ianuarie, în baza unor statute federale sau locale standard.

Unii dintre cei implicați în evenimentele din 6 ianuarie, cum ar fi membrii grupurilor Oath Keepers și Proud Boys, au fost acuzați, judecați și condamnați de juriu pentru crime mult mai grave, inclusiv conspirație sedicioasă.

În ciuda verdictului sistemului de justiție, Trump a considerat protestatarii din 6 ianuarie drept “ostatici” și nu “teroriști.” Acum, întors în Casa Albă, el dorește să pună pe toți cei care coordonează un atac asupra unui dealership Tesla în închisoare.

”Odată ce politica intră în discuția a ceea ce este sau nu terorism intern, aici începem să vedem dezechilibre,” a spus Miller.

De partea sa, Wall Street Journal a scris, citând foști procurori și experți în extremism, că infracțiunile împotriva Tesla se pot încadra în definiția legală a terorismului intern. Aceștia au subliniat însă că ridicarea rapidă a problemei de către Bondi în fruntea agendei sale ca procuror general indică și sensibilitatea ei față de atacurile îndreptate împotriva lui Trump și a cercului său.

“Este o utilizare agresivă a terminologiei, probabil menită să transmită un mesaj de descurajare, dar nu este greșită,” a declarat Barbara McQuade, fost procuror american în Detroit, numită de președintele Barack Obama, care a urmărit penal comploturi violente motivate ideologic.

Experții citați de Wall Street Journal spun că nu există o lege federală generală care să reglementeze terorismul intern. Procurorii trebuie să urmărească atacatorii pentru alte infracțiuni, cum ar fi incendierea, distrugerea proprietății și acuzațiile legate de arme și explozibili, dintre care unele pot atrage pedepse de până la 20 de ani de închisoare. Aceasta s-a întâmplat de altfel și în cazul celor trei suspecți de atacuri anti-Tesla, anunțat de procurorul general joi.

Desemnarea unei investigații ca fiind un caz de terorism intern permite autorităților federale să utilizeze o gamă mai largă de tehnici investigative, inclusiv lansarea așa-numitei anchete cuprinzătoare împotriva grupurilor responsabile. Bondi a declarat că Departamentul de Justiție va investiga orice persoană care “acționează din umbră pentru a coordona și finanța aceste crime.”

Cu toate acestea, primele indicii arată că infracțiunile au fost comise de “câțiva actori izolați nemulțumiți,” mai degrabă decât de un grup de stânga bine organizat, a spus Jon Lewis, cercetător la Program on Extremism al George Washington University.

“Definițional, există cu siguranță o bază pentru a numi (atacurile) terorism intern,” a declarat Lewis. “Dar, în realitate, este vorba mai mult despre transmiterea unui mesaj.”

Concluzia. Ultimele săptămâni au fost martorele unor atacuri lansate împotriva mașinilor și reprezentanțelor Tesla din mai multe orașe americane. Atacatorii sunt nemulțumiți de rolul proprietarului companiei, Elon Musk, în acțiunile DOGE.

Efectele acestor atacuri nu sunt doar de imagine. Rolul lui Musk ca și consilier principal al președintelui Trump pare să fi afectat vânzările companiei în primul trimestru al acestui an, valoarea acțiunilor firmei s-a prăbușit dramatic, iar unii proprietari de Tesla și-au lipit pe mașini autocolante “I bought this before Elon went crazy” pentru a se distanța de miliardar.

Între timp, mișcarea #TeslaTakedown a devenit una globală, iar vandalii au vizat reprezentanțe și vehicule în mai multe țări, inclusiv în Canada, unde Salonul Internațional Auto din Vancouver a eliminat un stand Tesla din evenimentul de săptămâna aceasta din motive de siguranță.

Vocile stângii susțin că actele vandalilor sunt o formă justificată de autoapărare. Ei afirmă că oamenii sunt împinși către violență deoarece DOGE reprezintă, în sine, o formă de violență.

De partea lor, Trump și dreapta americană vorbesc despre “Teroriștii Tesla” și promit tragerea la răspundere a celor vinovați. Primele trei puneri sub acuzare pentru terorism domestic au fost deja anunțate.

La avalanșa de probleme care-i divizează pe americani s-a mai adăugat încă una. Aproape peste noapte, brandul Tesla – lăudat inițial pentru munca de pionierat în domeniul mașinilor electrice – a devenit acum unul toxic, iar Musk este comparat cu un nazist de către liberalii americani, principalii săi cumpărători. Se va prăbuși Tesla din cauza DOGE si a lui Musk? Rămâne de văzut.

Surse: KFOX, AP, CBS News, KOIN, NBC News, New York Post, Wired, Reuters, TIME, ABC News, FoxNews, RealClearDefense, New York Times, Wall Street Journal, Axios, lvmpd.com, whitehouse.gov, justice.gov, law.cornell.edu, teslatakedown.com, Facebook, Reddit, X