Analiză AFP: Trump dă frâu liber vulgarităţii

Donald Trump acumulează în ultimele zile grosolănii de negândit de milioane de americani – o strategie electorală atent gândită sau doar vorbe aruncate-n vânt în timpul unor divagări de la prompter? se întreabă AFP, citată de News.ro.

Miliardarul populist n-a vorbit niciodată cu perdea, mai ales în privat, însă această succesiune de vulgarităţi spuse în public, în plină campanie la fotoliul de la Casa Albă, surprinde sau consternează.

Sâmbătă seara se afla la un miting la Latrobe, în Pennsylvania. Avionul său pe care scrie ”TRUMP” cu litere aurii uriaşe a parcat pe pista aeroportului regional pe care s-au adunat mii de susţinători de-ai săi.

Republicanul în vârstă de 78 de ani şi-a deschis discusul cu o digresiune despre un star local, Arnold Palmer (1929-2016), o legendă americană a golfului, explicând cât de impresionaţi erau alţi jucători profesionişti de golf de organele genitale ale campionului.

Trump: „Arnold Palmer was all man and I say that in all due respect to women, and I love women, but this is a guy that was all man…When he took showers with the other pros they came out of there, they said, ‘Oh my God. That’s unbelievable.’” pic.twitter.com/3GcW8ImFjS

— Republican Voters Against Trump (@AccountableGOP) October 19, 2024

”Când făcea un duş cu aşţi profesionişti, ăştia exclamau «o, Doamne, este incredibil»”, a declarat Trump.

”Trebuia s-o menţionez”, a adăugat candidatul, care se exprima n faţa unui public alcătuit larg din membri ai clasei populare albe, soclul său electoral.

La aceeaşi miting, republicanul a înjurat-lo copios pe rivala sa democrată Kamala Harris.

”Eşti o vicepreşedintă de că…, cea mai rea, eşti concediată, pleacă de-aici”, a lansat el.

SUB CENTURĂ

Într-un podcast difuzat cu o zi mai înainte, Donald Trump şi-a mărturisit uimirea faţă de faptul că i-au ”tras-o” fostului magnat de la Hollywood Harvey Weinstein, condamnat şi încarcerat cu privire la viol şi agresiuni sexuale.

El a folosit cuvântul „schlonged”, un termen obscen care trimite la penis, care i-a siderat pe observatori.

Kamala Harris este o ”ratată care are mai puţină energie decât un iepure”, a spus el săptămâna trecută.

Iar mai înainte a catalogat-o pe vicepreşedinta Statelor Unite drept ”sonată”, ”trândavă” sau drept o ”adevărată scursură”.

Pentru a exploata filonul bazelor sale, fostul magnat foloseşte mai multe tactici: uneori el repostează pe reţeaua sa de socializare mesaje şocante sau rasiste.

El face la fel la mitinguri, reluând în ecou insulte lansate din public. Sau pretinde că nu susţine ofense proferate de către persoane pe care, cu toate acestea, le citează.

În mai multe rânduri, el a sugerat cât se poate de clar că Harris a beneficiat de o accelerare a carierei mulţumită relaţiei sale intime de la acea vreme cu fostul primar al San Francisco, Willie Brown.

El a respostat un clip care sugerează că democrata şi-a petrecut o parte a vieţii în genunchi făcând felaţii.

”MARE PORC DE SOŢ”

Donald Trump nu s-a ferit niciodată de limbajul nepotrivit.

Într-un clip vechi, ”dezgropat” cu o lună înainte de alegerile prezidenţiale din 2016, el se lăuda că-şi folosea celebritatea pentru a ”prinde (femeile) de păsărică”.

A adorat mereu să le dea asversarilor săi supranume degradante, de la ”jigodia-de-Hillary” al lui Hillary Clinton la ”faţă de cal” lui Stormy Daniels, o fostă actriţă de filme porno aflată la originea condamnării sale penale la New York şi până la cuvântul ”scursură” adresat fostului director FBI James Comey.

Însă Donald Trump s-a abţinut, în mare, să folosească un limbaj prea ”colorat” ca preşedinte sau chiar candidat. Această moderaţie pare trecută, un lucru care-i ilustrează nervozitatea într-o cursă extrem de strânsă.

”Spuneţi-i marelui porc de soţ al vostru să mişte de pe canapea şi să se ducă să-l voteze pe Trump”, le-a cerut vineri unor activitelor venite să-l asculte la Detroit.

În anturajul republicanului, unii sunt îngrijoraţi că, odată cu aceste noi excese îi îndepărtează pe cei mai moderaţi alegători ai partidului, în pofida faptului că fiecare vot contează în alegerile prezideţiale de la 5 noiembrie.

Kamala Harris l-a înţeles bine.

Luni ea a urcat pe estrada sa de campanie alături de republicana Liz Cheney, o reprezentantă a dreptei anti-Trump.

Această femeie, devenită oaia neagră a sepruagenarului, le-a cerut recent slegătorilor să respingă ”cruzimea depravată” a lui Donald Trump.

Liz Cheney este ”proastă ca noaptea”, i-a replicat luni, pe reţeaua sa socializare, fostul preşedinte american.