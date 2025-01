Ana Birchall: Voi candida pentru că iubesc această ţară. Îmi declar disponibilitatea de a dialoga cu oamenii politici care au aceleaşi obiective cu ale mele

Ana Birchall, fost candidat independent la alegerile prezidenţiale care au fost anulate de CCR şi-a anunţat, marţi, candidatura la noile alegeri pentru şefia statului, ea declarându-şi disponibilitatea de a dialoga cu oamenii politici care au aceleaşi obiective cu ale sale, transmite News.ro.

Potrivit Anei Birchall, ”România are nevoie de un preşedinte care să ştie ce înseamnă să apere interesele fiecărui român”.

”Nu doar al celor din ţară, ci şi al celor care au ales să trăiască departe de casă, dar care rămân legaţi de ţara lor. România merită să aibă un lider care nu doar că ştie să stea la masa deciziilor internaţionale, dar care, mai presus de toate, ştie să lupte pentru viitorul nostru, pentru fiecare român. Avem nevoie de o schimbare reală, de un preşedinte care înţelege ce înseamnă să stai la masa deciziilor internaţionale, un preşedinte care are experienţă, expertiză ştiind ce înseamnă diplomaţia şi care poate reprezenta România cu demnitate şi responsabilitate. Un preşedinte care pune pe primul loc meritocraţia, competenţa şi respectul faţă de fiecare român. România are nevoie de un preşedinte care să fie un lider pentru toţi românii, nu doar pentru unii din cercul lui de interese. Un preşedinte care ştie să lupte pentru respectarea legii, eliminarea corupţiei organizate, a politicii furtului, a incompetentei şi jocurilor de culise. România şi românii au nevoie de un preşedinte care ştie, mai presus de orice, să vă asculte şi să vă reprezinte şi aici, acasă. Ne facem bine!”, a ţinut să precizeze fosta candidată la alegerile prezidenţiale.

Birchall arată că este crezul ei că ”Ne Facem Bine dacă punem în centrul acestei schimbări competenţa, munca cinstită şi legea aplicată pentru toţi în mod egal şi ne facem bine dacă înţelegem că educaţia şi sănătatea sunt probleme de siguranţă naţională şi le tratăm ca atare”.

”Eu cred într-o ţară în care munca cinstită şi competenţa sunt răsplătite, nu ignorate. Într-o ţară în care legea este lege pentru toţi, iar fiecare dintre voi, indiferent că trăieşte în ţară sau în afara graniţelor, este respectat şi ascultat. România trebuie să fie un loc în care tinerii să îşi dorească să rămână, părinţii şi bunicii noştri să trăiască cu demnitate şi respect, iar cei plecaţi peste hotare să ştie că sunt o parte importantă a acestei naţiuni. Am fost crescută să nu-mi plec capul şi să nu-mi feresc privirea în faţa nedreptăţii. Am fost educată şi m-am pregătit profesional să fiu cinstită, responsabilă, să înţeleg legile şi să le folosesc pentru binele oamenilor. Acest lucru mi l-au insuflat bunicii şi părinţii mei. Să am curaj să mă lupt pentru ceea ce este drept. Voi candida pentru că iubesc această ţară. Fără compromisuri. Am simţit mereu că este datoria mea să răspund nevoilor şi speranţelor românilor. România nu îşi poate descătuşa potenţialul, nu poate creşte, atâta timp cât totul se clădeşte pe nisipurile mişcătoare ale corupţiei organizate şi ale imposturii. Sunt milioane de voci de români care cer o ţară în care să creadă. Sunt aici, le aud vocile şi vreau să le redau încrederea, să le arăt că există bună-credinţă şi patriotism. Viitorul începe acum şi alegerea este doar a noastră, iar împreună putem face această schimbare”, afirmă Birchall.

Ea spune că îşi declară ”disponibilitatea de a dialoga cu oamenii politici care au aceleaşi obiective cu ale sale şi care chiar doresc să salveze această ţară şi nu fac doar un ”balet” politicianist prin exhumări de lideri care, dacă ar fi fost la înălţimea funcţiilor, au avut toate şansele să fi dovedit atunci”.