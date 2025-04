VIDEO Amalia Covaliu, campioană mondială la sabie cadete, după o finală câștigată la tușă decisivă

Sportiva română Amalia Covaliu a cucerit medalia de aur în proba feminină de sabie, marți, la Campionatele Mondiale de scrimă pentru cadeți de la Wuxi (China), după ce a învins-o în finală pe chinezoaica Qimiao Pan cu 15-14, relatează Agerpres.

Amalia Covaliu nu a evoluat în primul tur, iar în runda a doua a învins-o pe compatrioata Amelie Pescaru, cu 15-7, în turul al treilea a câștigat duelul cu sabrera sud-coreeană Dahui Moon, cu 15-5, în optimi a câștigat la limită în fața maghiarei Boglarka Komjathy, cu 15-14, în sferturi s-a impus în fața americancei Brynnley McKee cu 15-5, pentru ca în penultimul act să câștige contra chinezoaicei Xuanyi Zhang cu 15-12.

Medaliile de bronz au revenit chinezoaicei Zhang și sud-coreencei Eunchae Jang.

Amelie Pescaru a ocupat locul 58, iar Sofia Corlătescu a încheiat pe locul 81.

Luni, Amalia Covaliu s-a clasat pe locul 10 în proba de sabie a junioarelor, iar fratele său mai mare, Vlad Covaliu, a obținut medalia de argint la sabie juniori.

În proba de sabie a cadeților, românul Michael Ene s-a clasat pe locul al cincilea, după ce a pierdut în sferturile de finală, în fața rusului Iaroslav Borisov cu 8-15. Radu Matei a ocupat locul 20, iar Rareș Munteanu s-a clasat pe 97.

Titlul mondial a fost câștigat de americanul Emilio Paturzo Gonzalez, argintul a revenit turcului Candeniz Berrak, iar medaliile de bronz au fost obținute de rusul Iaroslav Borisov și de italianul Leonardo Reale.

Campionatele Mondiale de scrimă pentru cadeți și juniori au loc în perioada 7-15 aprilie, la Wuxi (China).

Amalia şi Vlad sunt copiii preşedintelui COSR, Mihai Covaliu.

