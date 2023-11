”Am fost dependentă de social media, iar acum dau în judecată Big Tech” / Google, Meta, Snapchat și TikTok se confruntă în instanță cu acuzațiile a sute de familii

Sute de familii au dat în judecată Big Tech pentru că expun cu bună știință copiii la produse și servicii dăunătoare. Procesul împotriva Meta (Facebook și Instagram), TikTok, Google și Snap Inc (Snapchat), este unul dintre cele mai mari procese din Silicon Valley, scrie BBC.

Printre reclamanți se numără familii obișnuite și districte școlare din SUA. Aceștia susțin că platformele sunt dăunătoare prin concepție. Unul dintre reclamanți explică de ce se confruntă cu puterea din Silicon Valley. „Am fost literalmente prinsă într-o capcană de dependență de la vârsta de 12 ani. Și nu mi-am recăpătat viața pe toată perioada adolescenței.” Dependența lui Taylor Little a fost social media, o boală care a dus la tentative de sinucidere și la ani de depresie.

Taylor, care are acum 21 de ani, descrie companiile de tehnologie ca fiind niște „monștri mari și răi”. Companiile, crede Taylor, pun cu bună știință în mâinile copiilor produse extrem de nocive. Acesta este motivul pentru care Taylor și alte sute de familii americane dau în judecată patru dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume.

Nocivitate prin design

Cazul școlăriței britanice Molly Russell, în vârstă de 14 ani, este un alt exemplu important al potențialelor prejudicii cu care se confruntă adolescenții, cred avocații acuzării. Anul trecut au monitorizat ancheta privind moartea ei prin legătură video de la Washington, în căutarea oricăror dovezi pe care le-ar putea folosi în procesul din SUA. Numele lui Molly este menționat de o duzină de ori în plângerea principală depusă la tribunalul din California.

Săptămâna trecută, familiile implicate în acest caz au primit un impuls puternic atunci când un judecător federal a decis că firmele nu se pot prevala de Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea de exprimare, pentru a bloca acțiunea.

Judecătorul Gonzalez Rogers a mai decis că S230 din Communications Decency Act, care prevede că platformele nu sunt editori, nu a oferit companiilor o protecție generală. Judecătorul a decis că, de exemplu, lipsa unei verificări „robuste” a vârstei și controalele parentale deficitare, așa cum susțin familiile, nu sunt probleme legate de libertatea de exprimare.

Avocații familiilor au calificat-o drept o „victorie semnificativă”.

Companiile spun că afirmațiile nu sunt adevărate și că intenționează să se apere cu fermitate.

Sevraj

Taylor, care locuiește în Colorado, povestește că, înainte de a primi primul smartphone, era un copil activ și extrovertit, care participa la dans și teatru. „Dacă mi se lua telefonul, mă simțeam ca și cum aș fi avut sevraj. Era insuportabil. La propriu, când spun că dădea dependență, vreau să spun că trupul și mintea mea tânjeau după asta.”

Taylor își amintește de prima notificare din social media pe care a dat click. Era pagina personală de automutilare a cuiva, care arăta imagini grafice cu răni și tăieturi. „Ca un copil de 11 ani, am dat click pe o pagină și mi s-a arătat asta fără niciun avertisment. Nu, nu am căutat. Nu am cerut-o. Încă o pot vedea. Am 21 de ani, încă pot să văd”.

Taylor s-a luptat, de asemenea, cu conținutul în jurul imaginii corporale și a tulburărilor alimentare. „Asta a fost – este – ca un cult. Se simțea ca un cult. Ești bombardat în mod constant cu fotografii ale unor trupuri pe care nu le poți avea fără să mori. „Nu poți scăpa de asta”. Avocații lui Taylor și ai celorlalți reclamanți au adoptat o abordare inedită a litigiului, concentrându-se pe designul platformelor și nu pe postările, comentariile sau imaginile individuale.

Aceștia susțin că aplicațiile conțin caracteristici de design care provoacă dependență și daune.

‘Pur și simplu nu este adevărat’

Meta a emis o declarație în care spune „Gândurile noastre sunt alături de familiile reprezentate în aceste plângeri. „Dorim să asigurăm fiecare părinte că avem la inimă interesele lor în munca pe care o depunem pentru a le oferi adolescenților experiențe online sigure și de susținere”.

TikTok a refuzat să comenteze.

Google ne-a declarat: „Nu am avut nici un răspuns: „Afirmațiile din aceste plângeri pur și simplu nu sunt adevărate. Protejarea copiilor pe platformele noastre a fost întotdeauna în centrul activității noastre.”

Iar Snapchat a declarat că platforma sa „a fost concepută pentru a elimina presiunea de a fi perfect. Verificăm tot conținutul înainte ca acesta să ajungă la o audiență mare pentru a preveni răspândirea a tot ceea ce ar putea fi dăunător”.

Molly Russell

Taylor știe totul despre povestea lui Molly Russell, din nord-vestul Londrei, care și-a luat viața după ce a fost expusă la un flux de conținut negativ și deprimant pe Instagram.

O anchetă privind moartea ei a constatat că a murit „în timp ce suferea de depresie și de efectele negative ale conținutului online”.

Taylor spune că poveștile lor sunt foarte asemănătoare.

„Mă simt incredibil de norocoasă că am supraviețuit. Și inima mi se frânge în moduri pe care nu le pot exprima în cuvinte pentru oameni ca Molly.

„Eu sunt fericită. Chiar îmi iubesc viața. Mă aflu într-un loc în care nu credeam că voi ajunge.”

Asta o face pe Taylor să fie hotărâtă să ducă acțiunea în justiție până la capăt.

„Ei știu că suntem pe moarte. Nu le pasă. Ei fac bani de pe urma morții noastre.

„Toată speranța pe care o am pentru un mediu social mai bun depinde în întregime de faptul că vom câștiga și îi vom forța să o facă – pentru că ei nu vor alege niciodată, niciodată, niciodată, niciodată să o facă.”