”Am făcut un antrenament de 90 de minute la 2 dimineața!”: Lenny Kravitz vorbește despre sex, droguri și despre cum să rămâi în super-formă la 60 de ani

Duminica trecută, rock starul Lenny Kravitz a împlinit 60 de ani și este la fel de în formă ca atunci când și-a făcut un nume la sfârșitul anilor ’80; poate chiar mai mult. Consensul pare să fie că este cel mai sexy bărbat de 60 de ani de pe planetă, arată un reportaj The Guardian.

„Este o combinație de gene, grijă de sine, muncă și disciplină”.

Kravitz este instantaneu recognoscibil, cântecele sale mai puțin. Scoateți cele câteva mari hituri (American Woman, It Ain’t Over ‘Til It’s Over, Are You Gonna Go My Way, Fly Away) și multora dintre noi ne-ar fi greu să numim un cântec de-al său. Au trecut 26 de ani de când nu a mai avut un hit în Top 10 în Marea Britanie și 24 de ani în SUA. Și nu este deloc prolific.

Blue Electric Light, lansat luna aceasta, este doar al 12-lea album de studio în 35 de ani. Cu toate acestea, Kravitz rămâne uriaș, cu o avere estimată la 90 de milioane de dolari (70 de milioane de lire sterline). Scrie și produce pentru alți muzicieni (în special pentru piesa Justify My Love a Madonnei, deși acest lucru ne duce cu 34 de ani în urmă), joacă teatru (The Hunger Games, Precious, The Butler) și lucrează ca designer de interior de succes.

Kravitz, care locuiește în Franța, Bahamas și Brazilia, a crescut în New York. Mama sa a fost actrița Roxie Roker, care a jucat în serialul The Jeffersons, iar tatăl său, Sy Kravitz, a fost producător de știri la postul de televiziune NBC. Roxie era de culoare cu strămoși din Bahamas, în timp ce Sy era alb și evreu.

Relația sa cu tatăl său a fost tensionată. Când Kravitz avea 15 ani, era disperat să meargă la un concert de jazz, pentru a-l vedea pe toboșarul Buddy Rich. Deși tatăl său îl introdusese în jazz, acesta i-a spus fiului său că ieșise destul în acea săptămână și că nu putea merge. Kravitz a spus că merge – și că pleacă și el de acasă.

Astăzi, el spune că trebuie să fi făcut-o pe mama sa să sufere atât de mult. Nu exista internet, nu existau telefoane mobile. Dacă nu avea mărunțiș sau dacă nu exista o cabină telefonică funcțională, nu putea lua legătura cu ea. Și de multe ori nu o făcea. Era un om al străzii; uneori locuia într-o mașină, alteori depindea de bunătatea străinilor. „Este un miracol că am supraviețuit, că nu am fost abuzat”, spune el.

În ultimul său videoclip apare o țigară mare. Auzisem că a fost un fumător înrăit. Erai un mega drogat? „Oh, da!” Îl întreb dacă ar putea concura cu George Michael, care mi-a spus că fuma cam 25 de țigări pe zi. „Aș spune chiar mai mult. Eram la nivelul lui Bob Marley”. Te-a îngrijorat asta? „Nu. Fumam iarbă de la 11 ani. M-am oprit cu ani în urmă. Poate că mai trag câte un fum din când în când – așa cum ați văzut în videoclip – dar vorbesc despre din când în când.”

A schimbat iarba cu sala de sport și și-a luat noul hobby la fel de în serios. Ar putea toți cei de 60 de ani să arate ca tine? „Ei bine, pentru mine, a fi sănătos presupune multă muncă și disciplină. Asta înseamnă că atunci când vreau să mănânc porcării, nu o fac.”

Tu cum reziști? „Să luăm exemplul de aseară. Am muncit toată ziua, interviuri, repetiții până noaptea, ajung acasă la ora 23:00. Trebuie să mănânc ceva. Acum este ora 1 noaptea. Nu mi-am făcut antrenamentul. Așa că m-am dus la sală și am făcut un antrenament de 90 de minute la 2 dimineața. Nu vreau să fiu în sala de sport la 2 dimineața, dar știu că trebuie”. De ce? „Pentru că face parte din disciplina mea – este vorba despre corp, minte și spirit. Vreau ca toate aceste trei elemente să fie aliniate. Dacă trupul meu este în formă, iar spiritul și mintea mea nu sunt, atunci este doar ceva frumos la care să te uiți sau cu care să te lauzi. Cui îi pasă? Pentru mine, toate trebuie să fie aliniate. Și trebuie să fac munca necesară pentru ca toate acestea să fie aliniate, astfel încât ființa mea să fie la maximum.”

Ați fost vreodată un leneș? „Sunt câteva momente în care am stat la Paris timp de șase luni între două turnee și am devenit puțin leneș. Am băut vin, am mâncat croissante. Pur și simplu m-am simțit bine și apoi am zis: oh, rahat! Dar asta s-a întâmplat doar o dată sau de două ori.”