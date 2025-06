Alpinistul timișorean Horia Colibășanu se pregătește de o nouă aventură pe Himalaya / Nanga Parbat este unul dintre cei mai dificili cinci munți din lume

Horia Colibășanu pornește, în această vară, într-o nouă expediție spre unul dintre cei mai periculoși munți ai planetei: Nanga Parbat, cu vârful la 8.125 de metri, al nouălea din lume și al doilea din Pakistan. Este marea provocare rămasă din obiectivul alpinistului de a urca toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume. Până acum, Horia Colibășanu a cucerit 10 optmiari.

„În acest an voi încerca al 11-lea munte de peste 8.000 de metri din carieră. Au mai rămas doar patru până la cei 14. Este un munte aflat în Pakistan. Tocmai am primit viza, pentru că s-a încheiat conflictul cu India și putem să intrăm în țară. Este unul dintre cei mai dificili cinci munți din lume. Eu voi încerca să-l urc pe parcursul a două luni de expediție. Sper să fie totul în regulă, pentru că am o echipă destul de bună. Voi merge cu un alpinist spaniol, Jorge Egocheaga, cu care am mai urcat în ultimii 20 de ani”, a declarat Horia Colibășanu pentru G4Media.

„Nu mergi cu mâinile în buzunare”

Nanga Parbat, supranumit „Regele munților” sau „Muntele Golaș”, este cel mai vestic vârf al lanțului Himalaya. Are una dintre cele mai abrupte fețe montane din lume, Rupal Face, care se ridică la aproape 4.600 de metri deasupra văii de jos. Prima ascensiune reușită a fost realizată de alpinistul austriac Hermann Buhl, în 1953.

„Acest munte are o proeminență destul de mare. Are tabăra de bază la 4.000 de metri, spre deosebire de Everest, de exemplu, care are tabăra la 6.400 de metri. E destul de mult de urcat de la bază până la vârf. Este singurul munte din Pakistan care face parte din lanțul Himalaya. Nu mergi cu mâinile în buzunare, mare parte din rută este foarte înclinată, trebuie echipată cu corzi fixe, trebuie să te cațeri, să fii cu mâinile pe munte, în zăpadă. Este prima dată când merg acolo și chiar mă bucur că văd un munte nou”, a mai spus Horia Colibășanu.

Alpinism în stil sportiv

Expediția va debuta pe 6 iunie și continuă seria ascensiunilor de mare altitudine ale lui Horia Colibășanu, fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor.

„Deși timpul trece și toți înaintăm în vârstă, încerc în continuare să merg așa cum am început: fără oxigen suplimentar și fără șerpași. Tentația există de a merge mai ușor, de a-ți ușura munca, dar vreau să îi termin în același stil în care i-am și început: sportiv, curat, în care performanța este dată de partea sportivă, nu de munca șerpașilor sau de numărul de butelii de oxigen pe care le deții”, a afirmat Horia Colibășanu.

Aclimatizare în Nepal

Alpinistul speră ca într-o lună de zile să atingă vârful, deși nu există nicio garanție că acest lucru va putea fi realizat atât de repede.

„În Pakistan se merge în perioada verii, nu primăvara sau toamna, ca în Nepal, unde există muson. Pe acest munte, pentru că este un pic mai la sud, sezonul începe mai devreme, în iunie. M-am pregătit bine, m-am antrenat în fiecare zi. Anul acesta am reușit să fac și o excursie de aclimatizare până la 5.600 de metri, în Nepal, pentru pregătirea organismului pentru altitudine. Am făcut acum trei săptămâni această aclimatizare, sper să mă ajute”, a adăugat Colibășanu.

Horia Colibășanu are la activ 25 de expediții internaționale. Este în continuare singurul român care a ajuns pe patru dintre cei mai periculoși cinci munți din lume – K2, Annapurna, Dhaulagiri și Kangchenjunga – fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor.