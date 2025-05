Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş (PSD): Aceste alegeri sunt cele mai importante pe care le-a avut România în ultimii 35 de ani / Este vorba despre lumină şi întuneric, între democraţie şi dictatură

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a votat la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara, alături de soţie, el declarând că acesta este probabil cel mai important moment din ultimii 35 de ani. ”Este vorba despre lumină şi întuneric, între democraţie şi dictatură. Este vorba de decizia pe care o va lua România dacă merge spre vest sau spre est”, a afirmat Simonis, transmite News.ro.

”Am venit astăzi să votăm din nou împreună. Probabil că suntem în faţa celui mai important vot din ultimii 35 de ani. Ştiu că spunem de fiecare dată că alegerile la care votăm sunt cele mai importante. În acest moment spun cert, categoric, că aceste alegeri sunt cele mai importante pe care le-a avut România în ultimii 35 de ani”, a declarat Alfred Simonis.

Liderul CJ Timiş a adăugat că oamenii vor alege între democraţie şi dictatură.

”Este vorba despre lumină şi întuneric, între democraţie şi dictatură. Este vorba de decizia pe care o va lua România dacă merge spre vest sau spre est. Mă gândeam zilele trecute că generaţiile care au condus România după 90 şi până în prezent, şi generaţia care conduce în acest moment, poate au fost generaţii născute înainte de 1989. De abia de acum înainte vor apărea în conducea ţării, a statului, în administraţia publică locală, au început să apară, sau vor fi din ce în ce mai mulţi, oameni care s-au născut după 1990, şi mai ales după 2000. Abia aceşti copii sunt oameni care s-au născut într-o democraţie consolidată, într-o ţară în care există libertate de exprimare, există presă, societate civilă, există drepturi pe care părinţii noştri nici nu sperau”, a spus Simonis.

Alfred Simonis a adăugat că a votat pentru viitorul copiilor săi.

”Avem obligaţia, generaţiile noastre, să lăsăm o ţară generaţiilor care urmează pe un parcurs european, pentru ca ei să o conducă mai bine decât am făcut-o noi, decât o facem noi sau decât au făcut-o înaintaşii noştri. Am doi băieţei, unul de aproape 4 ani şi altul de aproape 6, şi vreau ca ei să trăiască într-o ţară în care toate aceste valori de care vorbeam sunt fundamentale şi nimeni nu le contestă. Ştiu că poate părea dramatic, dar cred că este unul dintre momentele în care o ţară îşi poate schimba direcţia sau poate păstra parcursul pe care am început cu sacrificii, cu greu, în urmă cu 15-20 de ani”, a declarat Alfred Simonis, preşedintele CJ Timiş.