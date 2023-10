Alexandra Păcuraru, fiica patronului Maricel Păcuraru, își anunță retragerea de la Realitatea Plus: „Am decis să iau o pauză medicală de televiziune”

Alexandra Păcuraru, fiica patronului Maricel Păcuraru, și-a anunțat, într-o postare pe Facebook, retragerea de la Realitatea Plus, precizând că a decis să ia „o pauză medicală de televiziune”.

Ea modera de 3 ani o emisiune în prime-time.

Alexandra Păcuraru a fost, de-a lungul timpului, autoarea mai multor derapaje și momente hilare în emisiunea pe care o modera în prime-time.

În luna iulie, fiica patronului condamnat definitiv de la Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a făcut comentarii legate de aspecte intime ale lui Dan Andronic, proprietarul publicației EvZ. Derapajul a avut loc pe fondul unui război juridic între cei doi pentru controlul companiei care editează EvZ și Capital. Detalii aici.

În martie, Alexandra Păcuraru a tămâiat studioul în direct, în timpul unei emisiuni în despre Rareș Bogdan și afacerea Otopeni, în care mai mulți invitați îi luau apărarea europarlamentarului PNL. Detalii aici.

În noiembrie 2020, Alexandra Păcuraru l-a trimis, în timpul emisiunii, pe deputatul PSD Nicușor Halici – candidat pentru un nou mandat de parlamentar – să vorbească „la veceul din curte, ceea ce-i spune statul paralel”. Detalii aici.

Postarea Alexandrei Păcuraru:

Am decis să iau o pauză medicală de la televiziune, mă retrag pentru o perioadă nedeterminată de timp pentru a-mi redobândi sănătatea. Sunt recunoscătoare pentru toată experiența acumulată alături de echipa Realitatea PLUS și alături de telespectatorii mei fideli din țara și din diaspora. Mereu am spus că e de ajuns ceea ce fac și nu voi face niciodată vreun cont pe Facebook sau Instagram, TikTok și Telegram și iată că astăzi am făcut acest pas pentru a menține legătura cu voi, familia mea! Vă rog să aveți răbdare să mă lăsați să învăț să postez, să învăț să filmez, să montez și să promovez materialele pe care le gândesc. Uite cum am învățat azi să nu mai spun niciodată „niciodată”!

Vă las pe mâini bune, echipa Realitatea PLUS rămâne determinată să lupte pentru dreptate, pentru adevăr și pentru suveranitate. În ceea ce mă privește, eu rămân cu aceleași intenții ferme de a construi România pentru români, alături de români. Sănătatea este cea mai mare comoară și când primim semnale că s-a depășit linia roșie trebuie să ne ascultăm corpul și să acționăm în consecință. În concluzie, odihnă, bucurii, iubire și gânduri bune. Ingredientele esențiale care mă ajută și ne ajută de fiecare dată să fim noi în cea mai bună versiune a noastră. Rămân la un click distanță! Iubiți România pentru că merită!