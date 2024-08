Alergătorul britanic George Mills a avut o altercație cu un atlet francez după o ciocnire la cursa de 5000 de metri masculin

George Mills din echipa Marii Britanii l-a confruntat pe atletul francez Hugo Hay după ce cei doi s-au ciocnit pe ultima parte a cursei masculine de 5000 m, transmite Sky News. Narve Gilje Nordas din Norvegia a câștigat cursa.

Pe ultima linie dreaptă a primei serii de la Stade de France, Mills a fost implicat într-o coliziune cu Hay, care a doborât și alți trei atleți. Mills, fiul fostului fundaș de la Leeds United și din naționala Angliei, Danny Mills, l-a confruntat imediat pe Hay.

Francezul, care a terminat pe locul șapte, a încercat să calmeze situația în timp ce Mills se apropia de el, furios. Cei doi au schimbat câteva cuvinte, dar Mills nu părea mulțumit de răspunsul lui Hay, îndepărtând mâna francezului de pe umărul său înainte să plece, potrivit Metro.

Într-o declarație pentru BBC după cursă, Mills a spus: „Cred că este destul de clar ce s-a întâmplat. Am fost călcat în picioare.”

„Nu am văzut [niciun oficial], dar sunt destul de sigur că [British Athletics] va face un apel, sper.”

„Din perspectiva mea, aceea a fost calificarea perfectă pentru mine, trecând primii 2 km în șase minute. Mă gândeam: ‘Nimeni din acest concurs nu poate să se depărteze de mine la acest ritm’, așa că doar stăteam, așteptam, mă pregăteam să accelerez pe ultima linie dreaptă și apoi, bang, am căzut. Ce poți să faci?”

Hugo Hay a declarat: „Nu am idee ce se va întâmpla, mă sperie. (…) Dacă sunt vinovat, îmi pare rău, dar cred că am fost împins. Nu cred că am greșit cu ceva, dar mă sperie un pic.”

Fostul medaliat olimpic cu argint Steve Cram, comentând cursa pentru BBC, a spus că Mills s-a pus într-o „poziție proastă”.

„George era într-o poziție proastă de mult timp, ar fi trebuit să iasă din acea situație mult mai devreme”, a spus Cram. „George, din ce pot vedea acolo, a făcut un efort mare pe ultima linie dreaptă și va fi foarte interesant de văzut ce vor decide [oficialii cursei].”

George Mills a câștigat medalia de argint la Campionatul European din 2024 la 5000 de metri și țintea finala olimpică la proba de la Paris 2024.