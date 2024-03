Alegerile locale mută unul din cel mai vechi târg din Transilvania, cel de la Negreni, Cluj / Primar: ”Încerc să-mi dau și eu un răspuns, dar nu știu să vă răspund”

”Ediția de vară” a unuia din cel mai vechi târg din România, ”Fechetăul” din Negreni”, va fi amânată cu o săptămână din cauza alegerilor locale, anunță Actual de Cluj.

E vorba de ”Târgul coaselor”, ediția din vară a faimosului târg de la Negreni, care adună de cel puțin două sute de ani mii zeci de mii de mușterii în comuna clujeană. În acest an târgul va fi amânat cu o săptămână, a anunțat primarul comunei, Dorin Manea.

„Încerc să-mi dau și eu un răspuns, dar nu știu să vă răspund. Noi am încercat să explicăm din tradiția târgului, în sensul că în sezonul rece ar exista o mai mare cerere din partea cumpărătorilor: încălțăminte, haine groase. Dar am constatat că și sectorul de antichități, foarte îndrăgit, este dublu dacă nu triplu, la târgul de toamnă, și asta chiar nu are explicație, ar trebui să fie la fel. Poate târgul de vară nu are așa mare tradiție pentru că nu are o atât de mare tradiție, e de o sută de ani”.

Târgul de vară care era programat inițial între 6 și 9 iunie – iar alegerile locale sunt programate și ele în 9 iunie – se va amâna cu o săptămână și se va organiza între 13 și 16 iunie.