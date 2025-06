Alcaraz a câştigat pentru a doua oară turneul de la Queen’s Club. Este al cincilea său trofeu din 2025

Carlos Alcaraz a câştigat duminică al cincilea titlu din acest sezon, la HSBC Championships, unde l-a învins în finală pe Jiri Lehecka, transmite News.ro.

Spaniolul de 22 de ani a luptat din greu pentru a câştiga cu 7-5, 6-7(5), 6-2 şi a obţinut al 21-lea său trofeu, al doilea la Queen’s Club, după cel din 2023.

„Acest turneu este cu adevărat special pentru mine”, a declarat Alcaraz. „Sunt fericit că am ridicat din nou trofeul. Am venit fără aşteptări, doar pentru a juca un tenis bun şi a mă obişnui cu iarba. Am avut norocul să am aici mulţi prieteni şi membri ai familiei, care m-au făcut să mă simt foarte confortabil atât pe teren, cât şi în afara lui.”

După victoria obţinută în două ore şi opt minute, Alcaraz a devenit al cincilea jucător activ care a câştigat patru sau mai multe titluri pe iarbă, după Novak Djokovici (8), Matteo Berrettini (4), Taylor Fritz (4) şi Nicolas Mahut (4).