Al treilea Crăciun pe vreme de război: Zelenski a felicitat ucrainenii şi le-a urat să fie pace

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a felicitat pe ucraineni cu ocazia Crăciunului. În discursul său de marţi, el a subliniat şi adevăratele intenţii ale „dictatorului de la Kremlin,” Vladimir Putin, relatează cotidianul Ukrinform, citat de News.ro.

„Pentru a doua oară în istoria modernă, Crăciunul îi uneşte pe toţi ucrainenii. Astăzi suntem cot la cot. Nu ne vom pierde. În direct sau în gând, ne vom felicita reciproc, ne vom suna părinţii, ne vom săruta copiii, ne vom îmbrăţişa rudele, ne vom aminti de ai noştri. În persoană, la distanţă, sau în inimile noastre, ucrainenii sunt astăzi împreună. Şi atâta timp cât facem acest lucru, răul nu are nicio şansă”, a spus preşedintele Ucrainei.

„Unitatea şi căldura noastră unii faţă de alţii este adevăratul spirit al Crăciunului. Atmosfera sa unică pe care o vom păstra în noi indiferent de situaţie. Şi o vom împărtăşi cu cei din jurul nostru”, a mai afirmat el.

Amintind de compozitorul Mykola Leontovych, Zelenski a menţionat că acesta a trăit şi a lucrat timp de mai mulţi ani în oraşul care acum se numeşte Pokrovsk.

„Aici a predat muzică copiilor, a creat un cor şi a scris acolo a doua ediţie a „Shchedryk”, care se aude în fiecare colţ al lumii în zilele noastre. Astfel, ucraineanul a dăruit lumii spiritul muzical al Crăciunului”, a spus preşedintele.

El şi-ar fi dorit ca fiecare persoană din lume să-şi amintească de Ucraina atunci când aude „Shchedryk”. „Modul în care luptăm astăzi pentru simbolul principal al acestei sărbători – pentru speranţa şi victoria vieţii. Pe pământul nostru, în fiecare oraş, în fiecare oraş, inclusiv în Pokrovsk”, a spus Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a reamintit, de asemenea, „adevăratele intenţii ale dictatorului de la Kremlin”, Vladimir Putin.

„Tot ce avem nevoie este să trăim paşnic pe pământul nostru, să vedem soarele, cerul nostru şi steaua de Crăciun în el, nu „Shahed-urile” iraniene şi rachetele ruseşti. Dar unii oameni sunt „plictisiţi şi lipsiţi de entuziasm”. Aceste cuvinte sunt dovada cât de departe sunt ei de Dumnezeu, de creştinism, de credinţa adevărată. Şi aceasta este dovada de ce robia şi întunericul lor pierd. Noi ştim acest lucru. Lumea ştie acest lucru”, a subliniat preşedintele Ucrainei.

Mykola Leontovych a fost un compozitor ucrainean. Este cunoscut în special pentru compunerea cântecului Şcedrik în 1904 (a cărui premieră a avut loc în 1916), cunoscut în lumea anglofonă cu numele Carol of the Bells sau Ring, Christmas Bells. A fost asasinat de un agent sovietic în 1921.



Shot by a communist intelligence agent who lodged next to him, at his parents’, 103 years ago on January 23, 1921, the composer of “Carol of the Bells” (“Shchedryk,” in Ukrainian), Mykola Leontovych, died.

The Christmas ahead is dark. Thank you for supporting Ukraine pic.twitter.com/abzcvt4PYD

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 24, 2024