Adversare redutabile pentru România în grupa principală a CE de handbal feminin

România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin datorită victoriei cu Serbia, dar şi a succesului obţinut de Muntenegru cu Cehia.

România, în grupa principală cu Franţa, Ungaria, Muntenegru, Suedia și Polonia la CE 2024

„Sunt încă uimită şi şocată (n.r. de victorie). Am luptat foarte mult şi, din păcate, nu am început prea bine dar, după cum ştiţi, specialitatea noastră este revenirea de fiecare dată” – Angela Stoica, declarată MVP-ul partidei cu Serbia.

În celelalte grupe partidele s-au încheiat luni, astfel că tabloul complet al echipelor calificate mai departe este: Ungaria, Suedia (din grupa A), Muntenegru, România (B), Franţa, Polonia (C), Danemarca, Elveţia (D), Norvegia, Slovenia (E) şi Olanda, Germania (F).

Astfel, între 5-11 decembrie, în grupele principale vor juca

Franţa, Ungaria, Muntenegru, România , Suedia, Polonia (grupa I, la Debrecen)

Norvegia, Danemarca, Elveţia, Olanda, Germania, Slovenia (grupa II, Viena).

5 decembrie: Franța vs România

6 decembrie: Suedia vs România

8 decembrie: Ungaria vs România

10 decembrie: România vs Polonia

*Primele două clasate se vor califica în semifinale.

Semifinalele vor avea loc în 13 decembrie, iar finalele pentru medalii în 15 decembrie.

Turneul final al CE2024 are loc în Ungaria, Elveţia şi Austria, fiind prima ediţie cu 24 de echipe la start. Meciurile din grupele principale vor continua la Debrecen şi Viena, capitala Austriei urmând a găzdui şi fazele finale.

România a obţinut în grupa B preliminară rezultatele: 29-28 cu Cehia, 25-27 cu Muntenegru şi 27-25 cu Serbia.

La ultimele două ediţii ale Campionatului European, România s-a clasat pe locul 12, după ce în 2018 era pe locul 4. Cea mai bună performanţă a tricolorelor este medalia de bronz din 2010.

Deţinătoarea trofeului este Norvegia, care luptă pentru al 10-lea titlu european, din care ultimele cinci au fost câştigate cu Thorir Hergeirsson, antrenor principal şi în prezent.

De la CE 2024, trei echipe se vor califica direct la CM, transmite News.ro.

S-au disputat marți în faza grupelor

Serbia – România 25-27

Muntenegru – Cehia 28-21 (grupa B)

Danemarca – Insulele Feroe 33-24

Croaţia – Elveţia 22-26 (D)

Olanda – Ucraina 43-23

Islanda – Germania 19-30 (F).