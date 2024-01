Adrian Năstase anunță că își retrage lucrările din expoziția Brauner de la Muzeul Național de Artă, ca „formă de protest” și susține autenticitatea acestora

Adrian Năstase a anunțat, vineri, într-o postare pe blogul său, că își retrage lucrările din expoziția Brauner de la Muzeul Național de Artă al României, ca „formă de protest” și susține autenticitatea acestora.

„Am crezut că pot participa la un eveniment deosebit cu câteva lucrări de artă pe care le consider interesante. Lucrarea «Affront» este, in opinia mea, una dintre cele mai interesante lucrări ale lui Brauner. Și am crezut că este bine ca ea sa fie recuperată și expusă pentru vizitatorii din țară. Se pare că nu este bine așa .Rămâne să ne jucăm între noi, în continuare, cu picturile lui Petrașcu, ale lui Tonitza, etc., care, din păcate, nu au cote ridicate în străinătate . De aceea am decis, ca forma de protest, să retrag din expoziție toate lucrarile, nu numai pe cele expuse anterior la Piatra Neamț. I-am comunicat aceasta decizie domnului director general Calin Stegerean. Fac acest lucru dintr-un sentiment de revolta dar și pentru că nu vreau să creez probleme conducerii Muzeului care a selectat lucrările pentru expoziție. Mi s-a sugerat, in calitate de colectionar, sa arat spre conducerea Muzeului care a girat alegerea lucrarilor. Nu este genul meu sa actionez in acest fel. Stiu ca se dă o lupta subterana in muzeu dar, si in afara sa, pentru diverse curatorii. Nu vreau sa creez probleme nici doamnei ministru Turcan care a avut o poziție corectă în legătură cu isteria de acuzații. Am crezut că, după 2004, sentimentele de ura se vor atenua . M-am înșelat, din păcate. În ceea ce privește lucrările, sunt convins că fiii mei vor știi să le pastreze sau sa le valorifice candva. Posibil în străinătate”, a scris Adrian Năstase.

Acesta susține că lucrările sunt autentice:

„Mi se pare greu să contești o mențiune olografa a Lenei Constante, soția lui Harry Brauner, fratele lui Victor Brauner. Lucrarea respectiva, realizată la 15-16 ani este interesantă din punct de vedere istoric. Lena Constante menționează si faptul că rama tabloului a fost pusă chiar de către pictor. Am schimbat-o pentru expoziție dar o păstrez ca martor . Există apoi o acuarelă pe care o am de la Mihai Oroveanu și pe care el o avea de la Gellu Naum. De altfel mi-a daruit, cu ocazia inaugurarii MNAC și un desen cu semnătura lui Brauner și cu mențiunea “fait le soir a 10 heures chez Gelu”. Tabloul cu cele trei nuduri pare cel mai atacat. În mod paradoxal, el are expertize si din România și din Franța. Autorii sunt menționați în comunicatul MNAR: Amelia Pavel, Mircea Deac, Rodica Matei . Există însă și o mențiune olografă, în franceză a lui Saran Alexandrian, “ami et biographe de Brauner”, după cum spune el, și autor al mai multor lucrari despre Brauner. De altfel, in urmă cu 21 de ani, în 2003, Emil Nicolae, curatorul expoziției organizate la centenarul Brauner, relateaza în cartea sa “Patimile după Victor Brauner” că la momentul vernisajului expozitiei, in 14 iunie 2003, el l-a intrebat pe Alexandrian daca exista falsuri in expozitie iar răspunsul a fost negativ (pag. 217). E vorba deci de patru critici de artă cu zeci de lucrări publicate. Sa spui despre ei ca au certificat falsuri reprezintă un vot de blam la adresa, in primul rand, a unui segment important al criticii artă din România Și pune semne de întrebare pentru toate lucrările autentificate de-a lungul anilor de către aceștia. Mi se pare greu de acceptat si respingerea cu atata violență a unei autentificări realizate de către un expert cunoscut din Franța.”

Context. Muzeul Naţional de Artă al României respinge „cu fermitate”, într-un comunicat semnat de directorul general al instituţiei, Călin-Alexiu Stegerean, „insinuările privind complicitatea cu distorsiunile de pe piaţa de artă şi emiterea unor acuzaţii fără dovezi”, după ce criticul de artă Pavel Şuşară a acuzat existenţa unor falsuri în cadrul unei expoziţii găzduită de instituţia muzeală

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat, marţi, la Iaşi, că va analiza documentele de provenienţă a exponatelor Muzeului Naţional de Artă, pentru a verifica veridicitatea acestora, după ce în spaţiul public a fost lansată ipoteza că în expoziţia Victor Brauner au fost expuse lucrări cu probleme de autenticitate.

Raluca Turcan a dat asigurări că specialiştii în domeniu vor verifica „dacă există vreo fărâmă de adevăr” cu privire la afirmaţiile lansate în spaţiul public cu privire la expoziţia Victor Brauner. Ea s-a declarat însă destul de reţinută cu privire la temeinicia acestei acuzaţii.

Luni, expertul Pavel Şuşară a adus acuzaţii grave Muzeului Naţional de Artă al României, afirmând că în expoziţia ”Victor Brauner. Între oniric şi ocult” sunt incluse lucrări false. Asociaţia Experţilor şi Evaluatorilor de Artă din România, pe care Pavel Şuşară o conduce, a sesizat Ministerul Culturii.

În contextul controversei legată de autenticitatea unor opere de Victor Brauner din expoziţia dedicată artistului la Muzeul Naţional de Artă al României, istoricul de artă Adrian Buga a recomandat, într-un text publicat pe Facebook, ca MNAR ”să facă urgent o contraexpertiză realizată de experţi internaţionali în opera lui Brauner, care să confirme sau să infirme acuzele legate de problemele de autenticitate ale operelor din colecţiile: Adrian Năstase, Andrei Năstase, Mihnea Năstase”.