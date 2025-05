Adio, Real Madrid: Luka Modric pleacă după 13 ani – Meciul cu Sociedad, ultimul pentru legendarul croat

Luka Modric va disputa în weekend ultimul meci în tricoul celor de la Real Madrid, după cum informează presa iberică. În vârstă de 38 de ani, legendarul jucător croat se va despărți după o colaborarea fructuoasă de 13 ani de fosta campioană a Spaniei.

Modric se află în fața unui moment emoționant: trebuie să-și ia adio de la Real Madrid, grupare unde a cunoscut cele mai mari satisfacții din cariera de fotbalist.

După 13 sezoane glorioase, Luka va îmbrăca pentru ultima dată într-un meci oficial tricoul Realului la duelul cu Real Sociedad.

Conform unui raport al COPE, veteranul mijlocaș nu a primit o ofertă de prelungire a contractului scadent la finalul lui iunie 2025.

Realul va intra într-o nouă eră, cea în care antrenor va fi Xabi Alonso.

Modric va nu agăța însă ghetele-n cui, mijlocașul dorind să participe alături de Croația la un ultim Campionat Mondial, cel din vara anului viitor.

Va fi nevoit să-și găsească un club unde să evolueze constant pentru a se menține la un nivel ridicat al performanței sportive.

Alături de tricoul alb al „galacticilor”, Modric a adunat, printre altele, aproape 600 de apariții, șase trofee Champions League și un Balon de Aur.

Trofeele lui Modric la Real Madrid

The club has decided they will NOT offer him a new deal.

🚨 BREAKING: Real Madrid have decided NOT to offer Luka Modrić a renewal. It’s a club’s decision, not Xabi’s.

If nothing changes, Luka Modrić will play his last game at the Bernabéu on Saturday. @miguelitocope pic.twitter.com/3DRa7l34Jm

— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 21, 2025