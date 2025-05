Adevărul din spatele tăcerii – Jannik Sinner revine după suspendare și spune că a fost ignorat de marii rivali din ATP

Jannik Sinner revine într-o competiție oficială cu ocazia Mastersului de la Roma, turneu pe zgură pregătitor pentru Roland Garros. Liderul ATP spune că nu a primit susținere din partea rivalilor pe durata interdicției, singurele excepții fiind Jack Draper și Lorenzo Sonego.

Suspendarea de trei luni de zile primită de Jannik a expirat, iar italianul va lua parte la Mastersul de la Foro Italico.

Într-un interviu acordat jurnalistului Giovanni Pelazzo, Sinner a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut pe durata suspendării din circuitul ATP.

„Nu am vorbit cu aproape nimeni”, a mărturisit Sinner atunci când a fost întrebat dacă a ținut legătura cu rivalii din circuitul mondial.

„Am vorbit cu Draper (n.r. Jack), suntem prieteni apropiați și a venit să se antreneze cu mine. Apoi cu Sonego (n.r. compatriotul Lorenzo).

La începutul suspendării am primit câteva mesaje surprinzătoare de la anumiți jucători, în timp ce de la alții de la care poate mă așteptam la ceva, nimic…

Dar până la urmă este normal, toată lumea vrea să câștige, nu a existat niciun apel video cu niciun jucător. Dar totul va fi bine. Nu vreau să dau nume”, a precizat Jannik Sinnner.

Ultimul meci oficial disputat de italian a fost finala de la Australian Open, acolo unde Jannik a trecut de Alexander Zverev (6-3, 7-6, 7-3) și și-a apărat titlul câștigat în 2024.

În vârstă de 23 de ani, Sinner a cucerit până la acest moment trei titluri de Grand Slam: Australian Open (2024, 2025) și US Open (2024).

