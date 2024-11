Actrița Geneviève Grad, cunoscută pentru rolurile din Jandarmul din Saint-Tropez, a murit la 80 de ani

Actrița Geneviève Grad, autoarea celebrului „Douliou douliou Saint-Tropez”, un cântec din filmul Jandarmul din Saint-Tropez cu Louis de Funès, a murit la vârsta de 80 de ani în noaptea de joi spre vineri, a anunțat soțul său pentru agenția AFP, preluată de Le Figaro.

Actrița a murit la Polyclinique de Blois (Loir-et-Cher) „după o luptă curajoasă cu cancerul ”, a declarat soțul ei, Jean Guillaume.

Marele public a devenit familiarizat cu chipul ei prin rolul fiicei comisarului Cruchot, interpretat de Louis de Funès în seria de filme de succes „Gendarmes”: Le gendarme de Saint-Tropez (1964), Le gendarme à New York (1965), Le gendarme se marie (1968).

În prima parte, Geneviève Grad cântă ea însăși „Douliou douliou Saint-Tropez”, un cântec pop care a intrat în istorie și care este adesea scris greșit „Do you do you Saint-Tropez”. Cu toate acestea, cariera ei în fața camerei de filmat a fost mult mai largă decât această perioadă, cu primul rol important în Le capitaine Fracasse (1961) cu Jean Marais. De asemenea, a apărut în filme de aventuri italiene în anii 1960.

Până în adolescență, s-a format ca dansatoare la Opera din Paris, dar cariera sa a intrat într-un con de umbră în anii 1970, iar la începutul anilor 1980 a întors spatele cinematografiei. A lucrat ca asistent de producție la programul TV futurist al fraților Bogdanoff, „Temps X”, cei mai cunoscuți gemeni de pe ecranul televiziunii franceze în anii 1980. A avut un fiu cu Igor, unul dintre ei.

A fost căsătorită cu Jean Guillaume timp de aproximativ treizeci de ani și, potrivit acestuia, încă primea recent cereri de autografe prin poștă din „Germania, Rusia și Ucraina”.