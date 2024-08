Actrița Cate Blanchett afirmă că „nimeni nu a fost plătit” pentru trilogia „Stăpănul Inelelor”: „Practic, am primit sandvișuri gratuite”

Actrița Cate Blanchett a dezvăluit că ea și colegii din distribuția uneia dintre cele mai profitabile serii de filme, „Stăpânul inelelor”, nu au fost plătiți atât de mult pe cât s-ar putea crede, scrie Los Angeles Times.

Actrița câștigătoare a premiului Oscar a apărut marți alături de Gina Gershon la emisiunea „Watch What Happens Live With Andy Cohen” pentru a promova viitorul film SF al celor două, „Borderlands”.

În timpul emisiunii, Cohen a întrebat-o pe Blanchett: „Ce film pe care l-ai făcut ți-a dat cel mai mare salariu?”

Cohen a ghicit: „Cred că este probabil „Stăpânul inelelor”.”

„Faci mișto de mine? Nu”, a spus Blanchett. „Nimeni nu a fost plătit pentru filmul ăla… Adică, practic am primit sandvișuri gratuite și mi-am păstrat urechile [de elf].”

Actrița din „Tár” – care a vorbit despre disparitățile salariale din industrie – a spus că femeile de la Hollywood „nu sunt plătite atât de mult pe cât credeți”, afirmație susținută de Gershon.

Ei bine. Distribuția „LOTR” a fost plătită cu ceva, dar se pare că banii nu au fost cine știe ce. Orlando Bloom, care l-a jucat pe elful Legolas, a vorbit, de asemenea, despre salariul mic pe care l-a câștigat. În timpul unei apariții la „The Howard Stern Show” în 2023, actorul a spus că a fost plătit cu doar 175.000 de dolari pentru toate cele trei filme.

Blanchett – care a interpretat-o pe Galadriel, un elf cu puteri magice – și-a reluat rolul și în seria prequel „Hobbitul”.

Motivația ei pentru a se alătura distribuției? „Am vrut să lucrez pentru tipul care a făcut „Braindead”.”

Regizorul seriei „Stăpânul Inelelor”, Peter Jackson, a regizat comedia horror neozeelandeză „Braindead”, care a fost lansată în 1993 în Statele Unite sub titlul „Dead Alive”. Timothy Balme a jucat rolul lui Lionel, a cărui mamă, Vera Cosgrove, interpretată de Elizabeth Moody, este mușcată de o maimuță-șobolan din Sumatra și devine un zombie.

Trilogia „Stăpânul inelelor” a lui Jackson a generat încasări de 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial, doar primul film încasând 898,2 milioane de dolari.

Blanchett ar putea primi un cec mai potrivit în curând, deoarece joacă în filmul de acțiune științifico-fantastic „Borderlands”, bazat pe popularul joc video cu același nume. Blanchett o interpretează pe Lilith, o infamă vânătoare de recompense cu un trecut misterios, care se întoarce cu reticență la casa ei din Pandora, cea mai haotică planetă din galaxie. Édgar Ramírez și Kevin Hart joacă, de asemenea, în adaptare. „Borderlands” se lansează vineri în cinematografe.