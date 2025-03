Actorul american Jesse Eisenberg a primit cetățenia poloneză / Filmul său nominalizat la Oscar, A Real Pain, a fost filmat în Polonia/ Kieran Culkin a câștigat un Oscar pentru interpretarea vărului pe ecran al lui Eisenberg

Actorul american Jesse Eisenberg, ai cărui strămoși erau evrei din Polonia, a primit cetățenia poloneză din partea președintelui Andrzej Duda, după ce a spus povestea populației evreiești din timpul celui de-al Doilea Război Mondial în filmul său câștigător al premiului Oscar A Real Pain.

Eisenberg a scris, regizat și jucat în film, despre doi veri americani care călătoresc în Polonia pentru a-și onora bunica, o supraviețuitoare a Holocaustului, care a fost inspirată de propria mătușă mai mare a lui Eisenberg, scrie BBC.

El a declarat la ceremonia de acordare a cetățeniei, eveniment care a avut loc la New York: „În timp ce filmam acest film în Polonia, iar eu mă plimbam pe străzi și începeam să mă simt un pic mai confortabil în țară, mi-a venit în minte ceva atât de evident, și anume că familia mea a trăit în acest loc de mult mai mult timp decât am trăit în New York. Și, desigur, istoria s-a încheiat atât de tragic.”

El a continuat: „În plus față de această tragedie a istoriei este, de asemenea, tragedia că familia mea nu a mai simțit nicio legătură cu Polonia, iar acest lucru m-a întristat și mi-a confirmat că am vrut cu adevărat să încerc să mă reconectez cât mai mult posibil.

„Și sper cu adevărat că această ceremonie din seara aceasta și această onoare extraordinară reprezintă primul pas pentru mine și, în numele familiei mele, pentru reconectarea la această țară frumoasă.”

Eisenberg a fost inspirat să facă A Real Pain după moartea mătușii sale Doris la vârsta de 106 ani în 2019. Ea a crescut în Polonia, dar a fugit în SUA în 1938. Alți membri ai familiei care au rămas în Polonia au fost uciși în timpul Holocaustului.

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat: „Sunt încântat că oameni de peste ocean își recunosc moștenirea, recunosc că strămoșii lor provin din Republica Polonia]și caută să stabilească o legătură cu țara noastră”.

Eisenberg a fost nominalizat la Oscar pentru scenariul filmului, în timp ce colegul său Kieran Culkin a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar.

În conformitate cu legislația poloneză, persoanele care au un părinte, un bunic sau un străbunic polonez care s-a născut sau a locuit în Polonia după ianuarie 1920 și căruia nu i-a fost retrasă niciodată cetățenia poloneză sunt considerate ca având cetățenia poloneză și trebuie doar să treacă printr-un proces de confirmare oficială a acesteia, scrie Notes from Poland.

Eisenberg a dezvăluit anterior că străbunica sa era originară din orașul polonez Krasnystaw. El a vizitat pentru prima dată acest oraș în 2007, în timp ce își cerceta rădăcinile familiale. În 2023, Krasnystaw i-a acordat cineastului cetățenia de onoare a orașului. O altă parte a familiei sale provine din orașul Lublin.