Acord privind bugetul UE pentru 2025: 230 de milioane de euro au fost alocați în plus pentru sănătate, ajutorul umanitar și gestionarea frontierelor / ”Am reușit să asigurăm cele 6 miliarde de euro atât de necesare pentru țările din Europa Centrală și de Est afectate de inundații”

Sâmbătă dimineața, negociatorii din Parlamentul European și din Consiliu au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2025, înainte de termenul limită al perioadei de conciliere, anunță Comisia Europeană.

Negociatorii au găsit o soluție pentru a acoperi costurile de rambursare pentru Instrumentul european de redresare (EURI).

Deputații europeni s-au asigurat că finanțarea costurilor de rambursare a EURI, care sunt de două ori mai mari decât suma prevăzută inițial pentru 2025, ar putea fi realizată, protejând în același timp finanțarea pentru programe esențiale, precum Erasmus+ sau R &

În plus, bugetul pentru 2025 va beneficia de creșteri majore rezultate din economiile anterioare, inclusiv 82 de milioane EUR pentru Erasmus+ și 20 de milioane EUR pentru Orizont Europa.

„Parlamentul a ajuns la un acord solid privind bugetul UE 2025 de aproape 200 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă cu 6% mai mult decât anul precedent. După mai multe zile de negocieri, mă bucur că am obținut creșteri pentru educație, sănătate, protecție civilă, cercetare, protecția frontierelor, agricultură, combaterea corupției, extinderea Schengen, politici sociale și ajutor umanitar. Am reușit, de asemenea, să asigurăm cele 6 miliarde de euro din fondurile de coeziune atât de necesare pentru țările din Europa Centrală și de Est afectate de inundații. Am reușit să realizăm toate acestea, găsind în același timp o abordare echilibrată în ceea ce privește finanțarea datoriilor generate de Facilitatea pentru redresare și reziliență. Am arătat că, la nivel european, suntem capabili să găsim soluții comune și clare la provocările UE și la așteptările cetățenilor”, susține Victor Negrescu, raportor general pentru bugetul UE 2025.

Principalele creșteri includ:

Competitivitate, politici sociale și mediu:

Cercetare și inovare: Horizon Europe +25 milioane €, din care +7,5 milioane € pentru Consiliul European pentru Inovare, Acțiunile Jean-Marie Sklodowska-Curie: + 2,5 milioane EUR

Programul Cetățeni, egalitate, drepturi și valori: + 1 milion EUR

O sumă totală de + 1 milion EUR pentru sprijinirea liberei circulații a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială, formarea organizațiilor lucrătorilor

Programul LIFE:+5 milioane EUR pentru natură, biodiversitate și acțiuni climatice

Mecanismul de protecție civilă:+8 milioane de euro pentru îmbunătățirea răspunsului la crize în cazul dezastrelor naturale legate de schimbările climatice

Migrația, gestionarea frontierelor și lumea:

Gestionarea frontierelor: +10 milioane și sprijinirea Pactului privind azilul și migrația:+ 2 milioane EUR

Mobilitatea militară:+6 milioane EUR

Ajutor umanitar:+50 de milioane de euro pentru creșterea nevoilor cauzate de crizele globale și de urgențele climatice

De asemenea, a fost asigurat personal și fonduri suplimentare pentru Parchetul European (EPPO) și Europol.

Cifrele preliminare sunt de 199,44 miliarde EUR în credite de angajament și 155,1 miliarde EUR în credite de plată. Cifrele detaliate vor fi disponibile în timp util.

Ajutor pentru regiunile afectate de dezastrele climatice

Ca parte a bugetului pentru anul viitor, negociatorii au convenit să aloce în avans credite de plată de până la 3 miliarde EUR pentru a oferi sprijin regiunilor afectate de dezastre naturale, inclusiv de inundațiile recente.

Odată ce temeiul juridic va fi confirmat, statele membre vor putea utiliza până la 10 % din fondurile existente ale politicii de coeziune pentru prevenirea și recuperarea în urma unor astfel de dezastre, cu condiția să prezinte Comisiei un program modificat.

După adoptarea formală de către Consiliu a compromisului, se așteaptă un vot în sesiunea plenară a Parlamentului (planificată pentru 27 noiembrie la Strasbourg), după care acesta va fi promulgat de către președinte.

Context

Peste 90% din bugetul UE finanțează activități în țările UE și nu numai, în beneficiul cetățenilor, regiunilor, agricultorilor, cercetătorilor, studenților, ONG-urilor și întreprinderilor. Spre deosebire de bugetele naționale, bugetul UE este destinat în primul rând investițiilor, pentru a genera creștere și oportunități în întreaga Uniune Europeană. UE deservește 27 de țări cu o populație totală de 450 de milioane de locuitori. Având în vedere această amploare, bugetul anual al UE este relativ mic – în medie 160-180 de miliarde EUR anual în 2021-27. Acesta este comparabil cu bugetul național al Danemarcei, care deservește 5,6 milioane de persoane, și este cu aproximativ 30% mai mic decât bugetul Poloniei, care deservește 38 de milioane de persoane.

