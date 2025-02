Abonamentele „all-you-can-travel” sunt în creștere: Un nou trend pentru pasionații de călătorii și oferte exclusive

Abonamentele de călătorie oferă experiențe unice și tarife mai mici, pe fondul preocupărilor legate de mediu și oferte exclusive. Companii din întreaga industrie a turismului au început să ofere programe de abonamente de călătorie cu beneficii de membru care variază de la reduceri exclusive la cazare la călătorii aeriene sau maritime „nelimitate” la prețuri mai mici decât de obicei, transmite Euronews.

Aceste oferte de tip all-you-can-travel sună ca o oportunitate interesantă, iar pentru călători precum Marius Bittner, este o schemă ușor de profitat.

„De când am cumpărat abonamentul Wizz Air ‘All You Can Fly’ în decembrie, am luat 12 zboruri către destinații precum Sevilla, Roma, Paris, Londra, Praga și Viena.”

Tuberul YouTuber, care face streaming sub numele de utilizator TheLensNomad, și-a împărtășit părerile inițiale despre programul de abonament de 12 luni al companiei aeriene bugetare la scurt timp după prima sa călătorie. Bittner a călătorit de la Viena la Londra, apoi de la Londra la Praga.

Bittner nu este singurul călător care profită de program. Un purtător de cuvânt al Wizz Air a declarat pentru Euronews Travel că primul set de abonamente s-a epuizat în 48 de ore de la debutul său în august 2024.

În timp ce compania aeriană susține că călătorii au rezervat zborul preferat în peste 90% din cazuri, YouTuberul le-a spus urmăritorilor săi că programul are obstacolele sale.

„Procesul de rezervare a fost, în general, simplu prin intermediul site-ului dedicat, deși planificarea călătoriilor poate fi un pic complicată.”

Site-ul web al Wizz Air precizează că abonamentul este aplicabil pentru 780 de rute din 53 de țări, deși zborurile interne din Italia nu sunt incluse. Locurile sunt în funcție de disponibilitate, ceea ce reprezintă o clauză esențială, deoarece fereastra de rezervare se extinde doar de la 72 de ore la trei ore înainte de plecare.

Bittner susține că această fereastră limitată face mai dificilă asigurarea cazării preferate în destinații turistice populare, cum ar fi Islanda. El a menționat, de asemenea, alte provocări legate de abonamentul de zbor, inclusiv taxele neașteptate de conversie valutară și o cerință de check-in online care are o taxă de 50 € dacă nu este finalizată cu trei ore înainte de plecare.

„O altă provocare pe care nu am anticipat-o sunt lungile escale care vin cu programele de zbor Wizz Air. Dacă ajungeți la ora 9 dimineața și aveți un zbor de legătură la ora 9 seara, sunteți blocat fără alte alternative.”

Nu trebuie să vă uitați la ceruri pentru a găsi un abonament care să se alinieze intereselor dumneavoastră de călătorie. Atât abonamentele Interrail, cât și cele Eurail oferă rezidenților europeni și oaspeților străini posibilitatea de a-și asigura călătorii „nelimitate” cu trenul în cadrul țărilor și datelor selectate.

Industria croazierelor s-a alăturat, de asemenea, acestei tendințe. Virgin Voyages, care navighează prin Europa, America de Nord și Caraibe, a debutat cu un abonament anual în 2025. Pentru un preț de 120.000 de dolari (114.260 de euro) pentru o persoană și un singur oaspete, compania permite deținătorilor permisului să navigheze până la 365 de zile pe oricare dintre rutele sale de croazieră.

Nicole Huang, vicepreședinte senior al experiențelor marinarilor pentru Virgin Voyages, a declarat pentru Euronews Travel că succesul abonamentului anual 2025 a condus la lansarea abonamentului anual 2026.

Alături de un preț crescut la 199.000 de dolari (189.490 de euro), abonamentul include avantaje precum zboruri dus-întors și transferuri cu feribotul, o rezervare de cabană la o proprietate selectă și un sejur de o săptămână pe insula exclusivistă Necker a lui Richard Branson.

„După ce Richard Branson a participat la emisiunea „Good Morning America” pentru a vorbi despre abonamentul nostru anual, a existat atât de mult entuziasm și agitație”, a declarat Huang. „Este cu adevărat o premieră în industrie, și au existat cozi lungi pentru a afla mai multe. Planificatorii noștri de călătorie au împărtășit feedback-ul marinarilor care se interesau acum despre 2026, așa că ne-am gândit: „De ce să așteptăm?” și am adăugat câteva elemente pentru a face pachetul [de croazieră] un pic mai suită-r.”

Inspirato, un brand de abonamente pentru călătorii de lux, oferă membrilor tarife reduse la oferta sa de peste 400 de locuri de cazare, inclusiv hoteluri, stațiuni și case de vacanță. Cu mai mult de 100 de destinații globale și peste o duzină de experiențe rezervate membrilor, Inspirato se adresează călătorilor care caută escapade de lux în zonele metropolitane majore și în locații îndepărtate.

„Creșterea numărului de programe de abonament pentru călătorii de lux reflectă o cerere tot mai mare de siguranță, calitate și experiențe fără întreruperi”, spune Payam Zamani, președinte și CEO Inspirato.

„La nivel global, observăm un apetit puternic și în creștere pentru programele de călătorii de lux, deoarece călătorii caută mai multă flexibilitate, exclusivitate și experiențe de înaltă calitate, fără angajamentul pe termen lung al proprietății.”

Alte grupuri hoteliere își deschid, de asemenea, porțile către abonamentele de călătorie. Abonamentul Access AKA are o taxă anuală de 750 de dolari (714 euro) și oferă reduceri la hotelurile și restaurantele AKA din Marea Britanie și SUA, plus o listă de avantaje care variază de la acces gratuit la spa la upgrade-uri de cazare.

Marca globală Tablet Hotels și-a lansat programul Tablet Plus în 2019, la un an după ce a fost achiziționată de Michelin. Pentru 99 de dolari (94 de euro), abonamentul anual include tratamente spa, mic dejun zilnic, transferuri la aeroport, upgrade-uri de cameră și vin gratuit. Unele dintre hotelurile Tablet Plus eligibile pentru calitatea de membru au restaurante cu stele Michelin.

Sound Air din Noua Zeelandă, precum și companiile americane Alaska și Frontier Airlines au oferit, de asemenea, programe de abonamente de zbor similare cu Wizz Air. Deși puține companii aeriene din întreaga lume oferă aceste programe, Agenția Europeană de Mediu constată că emisiile globale din sectorul transporturilor sunt în creștere. Opțiunile „all-you-can-travel”, indiferent dacă sunt sau nu bazate pe transport, pot duce la consecințe neintenționate.

Un purtător de cuvânt al AEM afirmă că, deși multe state membre ale UE au pus în aplicare politici de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră legate de transport cu 14,3 % în 2030, programele care încurajează zborul nelimitat ar putea contribui la degradarea mediului, la turismul excesiv și la creșterea amprentei de carbon.

„O strategie eficientă pentru atenuarea impactului mobilității asupra mediului este gestionarea cererii ori de câte ori este posibil”, adaugă purtătorul de cuvânt al AEM.

„Călătorii ar trebui să rămână atenți la consumul și deșeurile lor. Alegerea unor destinații, cazări și activități ecologice, sprijinirea întreprinderilor locale și prioritizarea opțiunilor de transport cu emisii reduse – cum ar fi transportul public, transportul feroviar, mersul pe jos și cu bicicleta – în detrimentul transportului aerian, toate acestea pot contribui la un turism mai durabil.”