Abandon important în Turul Franței: Mathieu Van der Poel s-a retras din cauza unei pneumonii

Ciclistul Mathieu Van der Poel, unul dintre favoriţi, a fost nevoit să se retragă din Turul Franței, olandezul fiind bolnav de pneumonie, informează echipa sa, Alpecin-Deceuninck.

Înainte de startul etapei a 16-a din Le Tour 2025, Alpecin-Deceuninck a transmis că olandezul s-a retras din competiție.

„Mathieu a suferit de câteva zile de simptomele unei răceli”, a transmis echipa rutierului.

Starea sa a început să se deterioreze semnificativ, iar analizele suplimentare au arătat că acesta suferă de o pneumonie.

În vârstă de 30 de ani, Van der Poel a câștigat la sprint etapa a doua din Turul Franței 2025, el depășindu-i pe final pe Tadej Pogacar (liderul cursei) și pe Jonas Vingegaard (al doilea clasat).

De asemenea, ciclistul olandez a purtat timp de patru zile tricoul galben al Turului Franței: în etapele 3, 4, 5 și 7.

Marţea trecută, Van der Poel a fost desemnat cel mai combativ rutier din primele zece etape ale Turului Franţei 2025.

Alpecin-Deceuninck have announced that Mathieu van der Poel is withdrawing from the Tour de France after medical examinations on Monday evening revealed he’s suffering from pneumonia. He’ll now take time to rest and recover. Wishing you a full and speedy recovery, Mathieu ❤️ pic.twitter.com/aP01Nf4iEB

