A lucrat la yachturile lui Bezos și Gates, iar cu banii adunați și-a făcut o fermă de curcani / ”Nu mi-a plăcut Olanda. Acolo se câștiga bine, dar nu mi-au plăcut clima, oamenii”

Sudor de meserie, Adrian Vasilincu crește curcani în localitatea Darabani din județul Botoșani. În urmă cu câțiva ani, în Olanda, fermierul lucra la cele mai luxoase ambarcațiuni, iar cu banii strânși și-a pornit o afacere acasă, împreună cu soția, anunță Agrointel. Ferma ”Curcanul sănătos” a reușit în numai un an să aibă clienți fideli și un efectiv de păsări în creștere.

Adrian se numără printre tinerii care au plecat să își facă un viitor departe de casă. A ales Olanda, țară ce i-a oferit posibilitatea de a-și pune în practică experiența de sudor în argon.

Pe șantierele din străinătate, tânărul a avut ocazia de a face lucrări la ambarcațiunile celor mai bogați oameni din lume. Specializat pe partea de scurgeri, țevi, inclusiv infrastructură de piscine, botoșăneanul a lucrat inclusiv pe yachturile lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și pe cel al lui Bill Gates, co-fondatorul Microsoft.

”Eu de meserie sunt sudor argon și am lucrat pe ambarcațiuni de lux în Olanda. Am stat în jur de 6 ani acolo, împreună cu soția. Ne-am retras cu gândul de a face ceva, de a ne dezvolta la noi în țară. Este greu, e adevărat, suntem la început, dar încercăm să ne dezvoltăm să creștem și s-o ducem mai bine. Nu mi-a plăcut Olanda. Acolo se câștiga bine, dar nu mi-au plăcut clima, oamenii, nu m-am acomodat și am ales să mă întorc”, a povestit Adrian Vasilincu în cadrul unui reportaj difuzat în emisiunea Agrostrategia de pe TVR 1, o coproducție Agrointeligența și TVR, în rubrica Fermierii României.

Întorși acasă din Olanda, afacerea în care au investit cei doi soți din Botoșani a fost o fermă de curcani.

”Curcanul, față de celelalte păsări, este un greoi, are nevoie de hrană bună ca să crească. Spre exemplu, noi de la faza de o zi și până la vârsta de șase luni, când ajunge la maturitate, noi îi dăm șase tipuri de mâncare în funcție de evoluția lui, de greutatea lui. El fiind greu are nevoie de proteină de calciu ca să crească, să se dezvolte frumos”, spune crescătorul.