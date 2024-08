A început Festivalul Internațional de Film Câmpulung Film Fest / Italia și Tunisia, invitatele acestei ediții / Ce proiecții poți să urmărești

Cea de-a 9-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Câmpulung Film Fest (CFF) se va desfăşura în perioada 14-18 august, la Câmpulung Moldovenesc, programul pregătit de organizatori fiind unul foarte variat, transmit aceștia citați de Rador Radio Iași.

„Câmpulung Film Fest este un festival internaţional de film care aduce în faţa publicului, succesiv şi alternativ, producţii cinematografice din două ţări: una din cadrul Europei şi alta din afara ei. Anul acesta, cele două ţări invitate sunt Italia şi Tunisia. De asemenea, festivalul pune un accent deosebit pe promovarea cinematografiei româneşti, aducând filmele recente ale regizorilor români mai aproape de publicul local. Un program plin şi variat: lungmetraje şi scurtmetraje din Italia şi Tunisia, animaţii pentru copii selectate de festivalul Animest, expoziţii, ateliere & petreceri, precum şi lungmetraje şi scurtmetraje româneşti, care vor fi difuzate atât individual, cât şi în cadrul unor proiecte speciale marca CFF: CâmpuScurt şi Buzduganul de Aur”.

Printre titlurile româneşti din acest an se află şi patru filme documentare, respectiv „Weekend în familie (2024)”, în regia lui Mihnea Toma, „Cum să fiu mort dacă sunt viu”, realizat de Ilinca Călugăreanu, în anul 2023, „Pământul de care aparţinem”, semnat de Elena Rebeca Marini şi „Alice on and off”, realizat de Isabela Tent, ambele din anul 2024.

De asemenea, printre evenimentele speciale din cadrul Câmpulung Film Fest se numără filmul de deschidere, respectiv lungmetrajul „Săptămâna mare”, regia Andrei Cohn, o producţie din 2024, care avut premiera internaţională în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, dar şi cine-concertul „Femeia în Lună” sau „Frau im Mond” (Germania, 1929), realizat de Fritz Lang, în interpretarea Irinei-Margareta Nistor & CelloFun.

Totodată, va avea loc o proiecţie de film mut cu sound-design live şi inserturi din opera lui Viktor Pelevin, în faţa publicului vor fi aduse două lungmetraje recente din Tunisia („Four daughters” (2023), r. Kaouther Ben Hania) şi Italia („La Chimera” (2023), r. Alice Rohrwacher), precum şi o selecţie de scurtmetraje din cele două ţări, „ce vor fi proiectate în cadrul serii culturilor comparate, şi nu numai”.

În comunicat, se mai menţionează că festivalul urmăreşte să creeze conexiuni culturale şi umane cu ţările, dar şi cu persoanele invitate, „să conecteze poveşti, puncte pe hartă, oameni de pretutindeni şi trăiri autentice ale spectatorilor”.

În program, sunt incluse două seri de scurtmetraj românesc care alcătuiesc selecţia competiţiei Buzduganul de Aur, în care spectatorii vor avea parte de „filme scurte, recente, de ficţiune, documentare şi animaţie”, urmând să aibă lor şi ecranizarea filmelor ce vor fi produse în cadrul taberei de creaţie cinematografică CâmpuScurt. Organizatorii mai precizează că filmul de închidere va fi „Horia”, realizat în 2023 de Ana Maria Comănescu, acesta fiind precedat de anunţarea şi proiecţia filmului câştigător al competiţiei de scurtmetraj românesc Buzduganul de Aur.

„După o zi plină de activităţi şi proiecţii deosebite, energia bună a festivalului continuă în cadrul petrecerilor pregătite pe parcursul a trei seri: Red Carpet şi Cinefesta, care vor avea loc la Hanul Bucovinei, şi petrecerea powered by Komiti, care va avea loc în curtea Restaurantului Parc”, se mai precizează în comunicat.

Potrivit organizatorilor, începând cu 15 august, Parcul Eminescu devine un spaţiu dedicat în special copiilor şi tinerilor, dar şi adulţilor.

„Împreună, dorim să aducem filmul în locaţii inedite, dar mai ales să readucem în mijlocul comunităţii locale spiritul artei cinematografice, absent după desfiinţarea celor două cinematografe locale”, se arată în comunicat. Programul şi biletele sunt disponibile pe campulungfilmfest.ro.