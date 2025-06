A fost scos la vânzare și imobilul Gucci de pe Fifth Avenue: valorează aproape un miliard

Gucci scoate la vânzare edificiul de pe Fifth Avenue în New York. Kering, care deține brandul italian de modă, se află în discuții exclusive cu grupul francez de investiții private Ardian pentru a ceda o cotă într-un edificiu prestigioas de pe Fifth Avenue pe care a achiziționat-o în urmă cu puțin peste un an, relatează Reuters. Discuțiile fac parte din strategia mai amplă a grupului francez de lux de a reduce costurile și de a vinde participații în imobiliare de top pentru a-și reduce datoria mare, în contextul în care industria se confruntă cu o cerere în scădere, potrivit Rador Radio România.

Grupul Kering, condus de CEO-ul Francois-Henri Pinault, a cumpărat în ianuarie 2024 clădirea aflată la nr 715-717 de pe Fifth Avenue pentru 963 de milioane de dolari, asigurându-și o locație privilegiată pe una dintre cele mai faimoase străzi comerciale din lume. Proprietatea se întinde pe aproximativ 10.700 de metri pătrați, și are mai multe magazine.

Datoria netă a Kering a crescut la 10,5 miliarde de euro la sfârșitul anului 2024, față de aproape zero cu trei ani în urmă, în urma unoe cheltuieli masive de aproximativ 4 miliarde de dolari pe proprietăți de top din New York, Milano și Paris. Directorul general adjunct Jean-Marc Duplaix a declarat la începutul acestui an că grupul Kering se așteaptă să strângă 2 miliarde de dolari sau mai mult în următorii doi ani prin tranzacții imobiliare.

Fifth Avenue este doar cea mai recentă dintr-o serie de tranzacții imobiliare ale grupului Kering, care caută investitori pentru activele sale imobiliare din capitalele modei. În ianuarie, grupul francez a vândut 60% din trei proprietăți din prestigioasele situate în Place Vendôme și Avenue Montaigne din Paris către fondul Ardian, încasând 837 de milioane. De asemenea, este scoasă la vânzare și clădirea aflată în via Montenapoleone din Milano, achiziționată în aprilie 2024 de Kering pentru aproximativ 1,3 miliarde de euro. Situată într-una dintre cele mai importante intersecții ale cartierului modei, clădirea din secolul al XVIII-lea se întinde pe cinci etaje, cu o suprafață totală de 11.800 de metri pătrați.

Sursa: IL CORRIERE DELLA SERA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel