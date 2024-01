A fost aprobată prima pilulă contraceptivă fără prescripție medicală în SUA

Accesul la contracepția hormonală – cum ar fi pilulele și plasturii contraceptivi – va suferi schimbări majore în 2024 transmite CNN.

Opill, prima pilulă contraceptivă fără prescripție medicală aprobată în Statele Unite, ar trebui să fie disponibilă în curând în magazine și online, potrivit producătorului său, Perrigo.

„Suntem pe drumul cel bun pentru a face Opill disponibil la nivel național în primul trimestru”, a scris un purtător de cuvânt al Perrigo într-un e-mail în această săptămână, referindu-se la perioada cuprinsă între ianuarie și martie.

Și tot mai multe state adoptă legi care permit pacienților să obțină rețete pentru contraceptive direct de la farmaciști, fără a fi nevoie să consulte mai întâi un medic.

La începutul acestui an, legi de stat au intrat în vigoare în Connecticut și Rhode Island, iar New York a adoptat o lege care va intra în vigoare în cursul acestui an.

Începând de luni, potrivit datelor Institutului Guttmacher, 29 de state și Districtul Columbia au adoptat legi care permit farmaciștilor să prescrie sau să furnizeze tratamente contraceptive fără prescripția unui medic.

Aceste state sunt: Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington și West Virginia.

Legislația a fost semnată în New Jersey, dar se află încă în procesul de reglementare, a declarat Kimya Forouzan, asociat principal pentru politici de stat la Institutul Guttmacher, o organizație non-profit care a urmărit legile și politicile de stat privind contraceptivele prescrise de farmaciști.