Tragerea la sorți în Liga Campionilor / Deţinătoarea trofeului, PSG, şi echipa lui Chivu, Inter Milano, şi-au aflat adversarele din faza principală

Cele mai bune echipe din Europa şi-au aflat joi adversarele din faza principală a Ligii Campionilor. Printre participante se numără şi echipa lui Cristian Chivu, Inter Milano, transmite News.ro.

Tragerea la sorţi a fost efectuată de starurile Zlatan Ibrahimovici şi Kaka.

Deţinătoarea trofeului, PSG, va înfrunta echipele Bayern Munchen (acasă), FC Barcelona (în deplasare), Atalanta (acasă), Bayer Leverkusen (în deplasare), Tottenham (acasă), Sporting (în deplasare), Newcastle (acasă) şi Athletic Bilbao (în deplasare).

Inter va evolua cu Liverpool (acasă), Borussia Dortmund (în deplasare), Arsenal (acasă), Atletico Madrid (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Ajax Amsterdam (în deplasare), Kairat Almaty (acasă) şi Union SG (în deplasare).

Echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, va înfrunta Borussia Dortmund (acasă), PSG (în deplasare), Villarreal (acasă), Frankfurt (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Bodo/Glimt (în deplasare), Copenhaga (acasă) şi Monaco (în deplasare).

Echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, va evolua cu Bayern Munchen (acasă), Liverpool (în deplasare), Atletico Madrid (acasă), Bayer Leverkusen (în deplasare), Napoli (acasă), Olympiacos (în deplasare), Union SG (acasă) şi Newcastle (în deplasare).

Echipa lui Vlad Dragomir, Pafos FC, va înfrunta Bayern Munchen (acasă), Chelsea (în deplasare), Villarreal (acasă), Juventus (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Olympiacos (în deplasare), Monaco (acasă) şi Kairat Almaty (în deplasare).

În faza Ligii sunt implicate 36 de echipe.

Partidele vor avea loc la 16/17/18 septembrie 2025, 30 septembrie –1 octombrie2025, 21/22 octombrie 2025, 4/5 noiembrie 2025, 25/26 noiembrie 2025, 9/10 decembrie 2025, 20/21 ianuarie 2026, 28 ianuarie 2026.