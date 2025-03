66% dintre fetele din România se simt judecate pentru modul în care se îmbracă, din cauza conţinutului toxic în social media, arată un raport World Vision

Două treimi (66%) dintre fetele din România se simt judecate pentru modul în care se îmbracă, din cauza conţinutului toxic din social media, relevă o cercetare realizată de World Vision, transmite Agerpres.

Într-un comunicat remis joi Agerpres, organizaţia atrage atenţia asupra „presiunilor nocive” la care sunt supuse adolescentele în mediul online.

„Într-o societate dominată de aparenţe, filtre şi idealuri nerealiste, adolescentele resimt din ce în ce mai mult o presiune constantă de a se conforma unor standarde impuse artificial. Potrivit unui sondaj realizat de World Vision România în rândul adolescentelor, peste 66% dintre fete se simt judecate pentru felul în care se îmbracă”, informează sursa citată.

De asemenea, 47% dintre adolescente se confruntă cu „presiunea de a arăta perfect”, din cauza reţelelor sociale. Şase din zece fete au apelat, cel puţin o dată, la diete extreme sau nesănătoase pentru a pierde sau câştiga în greutate.

Potrivit sondajului, 53% dintre ele au evitat participarea la activităţi sociale din cauza nesiguranţei legate de aspectul fizic. De asemenea, 92% îşi doresc ca şcolile să organizeze discuţii despre imaginea corporală şi presiunile sociale din mediul online.

„Zi de zi, femeile de toate vârstele se confruntă în mediul online cu mesaje care le pot submina încrederea în sine – de la comentarii denigratoare şi standarde nerealiste de frumuseţe, până la opinii despre cum ar trebui să se comporte sau să trăiască”, se arată în comunicat.

Pentru a veni în sprijinul tinerelor, World Vision România a organizat un webinar live cu tema „Conţinutul toxic despre femei în social media”, în parteneriat cu Girl Up România şi In a relationship. Webinarul a fost susţinut de Silvia Ciubotaru, psihoterapeută şi coordonatoare a platformei In a Relationship, împreună cu Anne-Marie Ionescu, activistă pentru drepturile fetelor în cadrul Girl Up România.

Cele două invitate le-au povestit tinerelor despre cum pot gestiona teme precum: stereotipurile dăunătoare care descriu femeile ca fiind materialiste, false sau incapabile să gestioneze bani; presiunea standardelor de frumuseţe – promovarea excesivă a perfecţiunii fizice; normalizarea abuzului – cum anumite tipuri de conţinut online pot justifica vina victimelor şi pot distorsiona percepţia tinerilor asupra relaţiilor sănătoase.

”Universul online este un spaţiu vast, plin de oportunităţi, dar şi de capcane. În această mare de conţinut generat în fiecare clipă, devine tot mai dificil pentru tineri să distingă între ceea ce este sănătos şi ceea ce este dăunător. Este esenţial să creăm spaţii de dialog autentic în care să discutăm despre prejudecăţi, discriminare şi presiuni sociale. Numai astfel putem antrena gândirea critică şi încrederea în sine a adolescenţilor”, a declarat Silvia Ciubotaru.

Conform acesteia, fără „o hartă mentală” clară a reperelor şi valorilor etice pentru o viaţă echilibrată, sănătatea psihică a tinerei generaţii va fi influenţată profund de tendinţele de dezinformare şi dezbinare existente în spaţiile virtuale.