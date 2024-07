5 pui de lup alb s-au născut în premieră în România, la ZOO Sibiu / Părinții puilor au fost aduși din Ungaria, nimeni nu a știut că femela era gestantă

Puii de lup alb sunt sănătoși, iar pentru administratorii grădinii zoologice a fost o surpriză că specia s-a înmulțit în captivitate.

”În urmă cu 4 luni a venit de la Grădina Zoologică Nyíregyháza o pereche de lupi albi, pentru noi a fost o surpriză, nu știam că lupoaica e gestantă, iar în urmă cu două luni am văzut modificări de comportament la lupoaică și în momentul în care am intrat în țarc am găsit cinci pui de lupi albi extrem de frumoși”, a explicat Liviu Teodorescu, citat de Kanal D.

Puii, doi masculi și 3 femele, au o dietă specială, mănâncă doar carne de pui și carne de vită, urmând ca atunci când vor mai crește să treacă la un regim alimentar cu două zile de pauză pe săptămână.