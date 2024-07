5 designeri autohtoni de urmărit / Cine sunt MurMur, Medeea, Manuri, Ioana Ciolacu și Amina Muaddi

Industria modei din România a prezentat o creștere în ultimii ani și este de așteptat ca această industrie să continue să crească. Designerii români au ajuns să fie cunoscuți peste hotare, iar creațiile lor au ajuns să fie purtate de celebrități internaționale. Câteva nume care au ajutat să pună România pe harta internațională a modei sunt: MurMur, Medeea, Manuri, Ioana Ciolacu și nu în ultimul rând celebra Amina Muaddi.

MurMur este un brand românesc lansat în 2011 cu scopul de a reconecta feminitatea și senzualitatea, prin intermediul pret-a-porter-ului. Designerul brandului este Andreea Badala aceasta luându-și inspirația din contururile feminine ale anilor ’50, transpunând intimitatea lenjeriei și gesturile de îmbrăcare și dezbrăcare în ținute moderne purtabile, potrivite pentru fiecare zi.

MurMur este un maifesto pentru femeile independente, o modalitate prin care femeile se bucură de ceea ce sunt, cu sau fără prezența bărbaților. Brandul românesc luptă pentru regăsirea identității feminine, femeia puternică care își îmbrățișează feminitatea, fără a nega ceea ce este: o ființă tandră, senzuală, care aduce echilibru și unire. Andreea creează haine pentru femeia contemporană fiind sigură că acesta este cel mai bun moment din istorie pentru a fi femeie.

Andreea a terminat Arte în București și Tehnologia modelelor la London College of Fashion, a lucrat la Alexander McQueen Menswear și Richard Nicolli, întorcându-se apoi în țară și lansând MurMur.

Atelierul MurMur este în centrul Bucureștiului și se folosesc materiale de cea mai înaltă calitate din Italia, Franța, Grecia, Germania și Japonia.

Printre celebritățile care au purtat MurMur sunt Lady Gaga, Madona, Beyonce, Miley Cyrus, Ariana Grande, Katy Perry, Rita Ora, Paris Hilton, Kristen Stewart și Dua Lipa și a fost prezentat în reviste internaționale precum Vogue UK, Elle Canada, Vogue Portugalia sau Paper.

MEDEEA este un brand românesc lansat în ultimii 10 ani de către Medeea Ene, absolventă a UNARTE, lucrarea sa de licență a însemnat și prima sa colecție. În 2021, într-un interviu pentru Elle România aceasta declara că “am avut de făcut o alegere, zic eu una esențială: să încep să lucrez la construcția visului meu (un brand) sau să-mi ofer o perioadă sălbatică în care să călătoresc spre destinații exotice, să explorez locuri cu totul noi”. Astfel aceasta a decis să își lanseze propriul brand, MEDEEA. Estetica brandului este reprezentată de un mix de androgenitate, ceva intim ce îi definește alegerile acesteia.

În 2021 MEDEEA a creat și o colecție capsulă alături de celebra influenceriță Christina Ich, cele două fiind prietene vechi. Recent Medeea a lansat și o colecție pentru bărbați numită “Medeea Men” ce îl are ca și protagonist pe tatăl sau, Dudu. Aceasta scrie: “Masculinitatea nu poate și nu trebuie să fie redusă la stereotipuri culturale și estetice. Criticismul social este și o construcție socio-culturală care este deseori asociată cu propaganda curentă”.

Designurile Medeei sunt purtate și de celebrități de origine română, dar și internaționale precum Inna, Ioana Grama, Tamara Kalinic, Mădălina Ghenea sau Erika Isac.

Manuri este un brand fondat în 2011 de către Manuela Pungan, o veterană în industria modei, care lucrează încă de la vârsta de 19 ani ca și stilist și mai apoi a devenit fashion director la revista de modă Cosmopolitan. Manuri este un brand autohton creat pentru timpuri bune, îndrăzneț, feminin și ușor de purtat în orice moment al zilei. Spiritul forever-young este cu adevărat esența brandului.

Inspirația brandului vine din viața de noapte, muzică și filmele anilor ’80 sunt o sursă de inspirație pentru Manuri.

Materialele folosite sunt 99% naturale, preponderent lucrează cu in, mătase, vâscoză și lână. Aproximativ 50% din produse sunt produse în cantități limitate datorită faptului că sunt fabricate din stoc natural cu materiale de cea mai înaltă calitate. Manuri a avut parte de expunere internațională în reviste precum Vogue Russia, Elle România, Glamour, Marie Claire, WWD, Forbes sau L’officiel. Celebrități precum Huda, Cristina Musacchio, Tamara Kalinic sau Laura Giurcanu.

Ioana Ciolacu este un designer contemporan ce a creat un brand dedicat femeilor. Ioana este absolventa programului de master Fashion Design and Technology de la London College of Fashion, University of Arts London, astfel a avut și oportunitatea de a colabora cu designeri internaționali precum Stella McCartney. Cu un focus pe forme, artizanat și sustenabilitate, Ioana ia inspirație din arhitectură și natură combinând grafice proprii cu tehnici de croitorie.

Siluetele sale simple dar croite funcționează ca niște pânze pentru grafica sa reprezentativă, transpusă în printuri și broderii, dar și combinațiile de materiale care arată o înțelegere profundă a formei, proporției și măiestriei. Piesele lejere ale Ioanei arată dragostea ei pentru jocul cu diversele tehnici customizate pentru a crea un look modern și atrăgător.

Amina Muaddi este un designer celebru de pantofi internațională, dar multă lume nu știe că aceasta are origini române. Amina a copilărit în România, mama ei fiind de origine română iar tatăl ei iordanian. Ea a petrecut primii săi 7 ani în Iordania urmând să se mute în România până la vârsta de 16 ani, când aceasta a plecat în Italia. Amina este absolventă a Istituto Europeo de Design, a lucrat la L’Uomo Vogue, apoi la GQ în Americană. În 2018 a lansat brandul Amina Muaddi, care a devenit repede un brand de succes internațional, care a închis anul 2022 cu vânzări de 55 de milioane de euro. Amina este o creatoare de pantofi cu o formă unică, cu toc pătrat care își ia inspirația de la desenul animat Cenușăreasa. Aceasta și-a extins brandul și către accesorii și genți. Printre celebritățile care poartă Amina Muaddi se numără și Rihanna, Kendall Jenner și Hailey Beiber.

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media&Communication la Istituto Marangoni di Design Londra