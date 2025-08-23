3 decedați și mai mulți răniți, situație critică în mai multe județe și București după furtuna de vineri seară / Vremea rea a produs efecte în 78 de localități

Urmare a fenomenelor hidrometeorologice extreme în intervalul vineri, 22 august, ora 07:00 – sâmbătă, 23 august, ora 07:00, autoritățile au intervenit în 78 de localități din 18 județe și municipiul București, anunță DSU.

Echipajele de intervenție au evacuat apa din curți, beciuri și subsoluri, au îndepărtat elemente de construcție dislocate de pe acoperișurile a 11 imobile, au degajat 241 de copaci și 9 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 73 de autovehicule. Circulația rutieră a fost dificilă pe un drum național, DN 7/VL, din cauza aluviunilor acumulate pe carosabil.

În urma manifestărilor, au fost înregistrate 7 victime: 3 decedați (1 în Argeș și 2 în Ilfov) și 4 persoane conștiente, transportate la spital cu diferite traumatisme.

Cele mai grave efecte s-au înregistrat la Lucieni, județul Argeș, unde acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste trei persoane, dintre care două au fost rănite și transportate la spital, iar o persoană a fost declarată decedată după manevrele de resuscitare.

În Prahova, în Negoiești, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste o persoană, aceasta fiind transferată conștientă la spital.

În București, pe strada Samoilă Dumitru, un copac a căzut pe trotuar și a lovit o persoană, care a fost de asemenea transportată la spital, conștientă.

La Snagov, două persoane care se aflau pe lacul Snagov în caiac au fost surprinse de furtună, s-au răsturnat și s-au înecat, fiind ulterior extrase de scafandri și declarate decedate.

Momentan, nu există intervenții în desfășurare pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice.

Pentru avertizare și prevenție, au fost emise 19 mesaje prin sistemul RO-Alert în 14 județe și unul prin sistemul CRAWL-TVR în județul Ilfov. Autoritățile fac apel la cetățeni să fie responsabili și să respecte măsurile de protecție în condițiile atenționărilor hidrometeorologice active.