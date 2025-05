25 de ani cu Booklet la Bookfest 2025! Aniversare cu multe surprize și oferte în pavilionul B2 de la Romexpo (Parteneriat)

Booklet împlinește 25 de ani minunați și îi invită pe toți prietenii editurii, profesori, elevi sau părinți, la standul amenajat în pavilionul B2, din cadrul Romexpo, la Salonul de Carte Bookfest în perioada 28 mai – 1 iunie. Oferte de nerefuzat, ateliere de creație, înțelegere a textului și de lectură interactivă, lansări de carte alături de echipa Booklet, un potop de zâmbete, gânduri frumoase și povești minunate din partea echipei Booklet îi așteaptă pe vizitatori în toate cele cinci zile de târg. Salonul de Carte Bookfest 2025 își deschide porțile la 28 mai și expozanții îi așteaptă cu sufletul la gură și cărți minunate pe iubitorii de povești și pe toți cei care știu că imaginația nu are limite. Booklet le-a pregătit o sumedenie de surprize prietenilor editurii indiferent de vârstă. În zilele de joi și vineri, la standul Booklet au loc ateliere de lectură interactivă și explorare a poveștilor, dedicate atât elevilor din ciclul primar, cât și celor din cel gimnazial. În cursul zilei de vineri are loc lansarea cărții „În zbor spre lumea mare” și debutul tinerei și talentatei scriitoare Alexia Gănescu, de 18 ani. Această carte este ilustrată de Simona Radu-Iacobini.

Atelierele de creație și lectură interactivă Booklet

Atelierele de creație de la standul Booklet îi provoacă pe participanți să evadeze în lumea cărților pentru cititorii începători „Cea mai tare excursie/Ajutor m-am transformat în profesorul meu” și „Ferdi și Flo” pentru cititorii care știu deja tot alfabetul. Pentru elevii care iubesc limba engleză și nu spun „nu” provocării de a citi într-o ediție bilingvă o poveste amuzantă scrisă de inegalabilul Marcus Sedgwick, echipa Booklet a pregătit un atelier interactiv extrem de interesant. Participanții vor fi provocați cu întrebări esențiale în dezvoltarea personală și cognitivă din cartea „Adevărul. Binele și răul”, care a fost concepută pentru o lectură în tandem copil-adult.

Lansări de carte la standul Booklet

+ În ziua de vineri, 30 mai, începând cu ora 13.00 la standul Booklet puiul de ciuvică Biscuițel va fi vedetă mare. Și asta pentru că are loc lansarea cărții de debut a scriitoarei Alexia Gănescu „În zbor spre lumea mare”, ilustrată de Simona Radu-Iacobini. Cele două artiste vor fi introduse în scenă de redactorul Booklet, Oana Neacșu, care îi va da aripi lui Biscuițel și îi va provoca pe participanți să plonjeze în lumea minunată a poveștii. Alexia și Simona vor da autografe și le vor împărtăși curioșilor secretele magice ascunse bine de tot între copertele acestei cărți.

+ Sâmbătă 31 mai, începând cu ora 14.00, iubitorii scriitoarei Doina Ruști sunt invitați să participe la o lansare eveniment a unei cărți extraordinare: „Sălbatica”. Romanul unei copile de nici doisprezece ani pe nume Renți care, ca orice copil de vârsta ei, încearcă să înflorească într-o lume sălbăticită și alienată de evenimente istorice dureroase pentru România. Este vorba despre deportarea a zeci de mii de familii de bănățeni, într-o noapte tragică de Rusalii, în Bărăgan, de către reprezentanții regimului comunist. Cartea este un pastel al emoțiilor, pictat cu tușe sensibile, împănat cu momente amuzante și tragice totodată și care are un fir narativ antrenant condus cu măiestrie de către Doina Ruști către un final total imprevizibil.

25 de ani alături de Booklet

Editura Booklet s-a născut din nevoia elevilor de materiale educaționale moderne, adecvate dorinței de cunoaștere, în anul 2000. Acesta a fost începutul unei povești frumoase, de 25 de ani, bazate pe prietenia dintre Booklet, profesori și elevi. Booklet a ascultat nevoile și sugestiile prietenilor și a pregătit în fiecare an cărți educaționale noi, adaptate sistemului de învățământ românesc. De-a lungul celor 25 de ani de activitate au fost publicate peste 5.000 de titluri de caiete de lucru, culegeri, memoratoare, sinteze și pliante, iar ghidurile noastre pentru pregătirea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului au devenit, începând din 2018-2019, repere de autoritate pe piața educațională românească. În prezent, peste 250.000 de elevi se pregătesc pentru examene cu ajutorul ghidurilor editurii noastre și mii de profesori le folosesc constant în activitatea la clasă. În 2025, 53 de manuale Booklet aprobate de Ministerul Educației din România și au devenit prietenul educațional al cadrului didactic și al elevului ajungând în toate școlile din România, de la clasa I și până în clasa a XIII-a. Peste un milion de elevi din clasa I și până în clasa a VIII-a învață în după manualele noastre.

Booklet, o editură pentru elevi și profesori

Filosofia companiei are la bază susținerea performanței în învățământ prin auxiliare de calitate, proaspete, permanent adaptate nevoilor profesorilor, dar și necesităților elevilor. Compania noastră crede că sănătatea intelectuală a următoarelor generații este asigurată printr-o educație conectată profund în specificitatea realității contemporane. Din 2015, am creat două imprinturi de succes sub egida cărora au fost publicate până în prezent peste 300 de titluri de ficțiune și nonficțiune pentru cititori de la clasa pregătitoare și până la 18+ ani. Este vorba de Booklet Fiction și Forteen, cele două imprinturi sub care tipărim povești pline de informații, modele comportamentale și valori pentru tinerii cititori, dar și pentru adulți. Edițiile bilingve Booklet în limbile engleză și franceză sunt instrumente educaționale extrem de utile atât la clasă, cât și în studiul acasă. Materialele educaționale Booklet sunt concepute pentru procesul de învățare continuă și sunt garanția succesului la examene pentru că metoda didactico-pedagogică folosită în conceperea lor urmărește progresiv consolidarea de conținuturi noi prin exerciții inteligent structurate, care permit evaluarea sumativă și implicit validarea rapidă a performanței.

Echipa Booklet își așteaptă cu drag cititorii la Bookfest 2025!