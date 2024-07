14 iulie, Ziua Națională a Franței: 235 de ani de la căderea Bastiliei/ „O zi a unității”, transmite Ministerul francez de externe, cu invitația de a urmări parada militară

„Pentru francezi, 14 iulie este o oportunitate de a ne întâlni și de a sărbători. Această tradiție a fost stabilită în 1790 cu „Ziua Federației”, care a reunit poporul francez în banchete republicane pentru a sărbători concordia și a restabilit unitatea națională”, transmite Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe pe pagina sa oficială.

În 1880, 14 iulie a devenit „Sărbătoarea noastră națională”, cu parade militare, artificii, baluri și sărbători populare. De atunci, 14 iulie a fost o oportunitate pentru poporul francez din Franța și din întreaga lume să se întâlnească și să sărbătorească împreună „trezirea libertății”, se mai arată în mesaj, citându-l pe Victor Hugo.

#14July | Today, we celebrate #BastilleDay in #France and around the world.

Our embassies and consulates will be decked out in blue, white and red too! 🇫🇷 pic.twitter.com/PaYH6EZ76Y

— France Diplomacy 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) July 14, 2024