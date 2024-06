Ziua Mondială a Oceanelor/ Raport Statista: 30% din emisiile de carbon sunt absorbite anual de oceane; cu valoarea economică echivalentă cu 4,3 mii de miliarde dolari

„Oceanele sunt o componentă esențială a ecosistemului planetei – pentru oxigen, hrană și apă – și este imposibil să susținem viața pe Pământ fără ele”. Așa cum subliniază însă acest infografic care folosește date din raport, aceste uriașe corpuri de apă au și o importanță economică masivă.

După cum se scrie în raportul recent publicat State of the Oceans 2024 – o colaborare între Statista și Fundația Germană pentru Ocean – Producția economică globală directă a pescuitului marin, a recifelor de corali, a ierburilor marine și a mangrovelor a fost de 6,9 mii de miliarde de dolari în 2020, în timp ce piața mondială a fructelor de mare este estimată să aibă o valoare de 81,2 miliarde de dolari în 2023. În plus, sectorul comerțului și transportului maritim a generat 5,2 mii de miliarde de dolari la nivel mondial în 2020.

Numai valoarea economică atribuită absorbției de către oceane a emisiilor de carbon se ridică la 4,3 mii de miliarde de dolari.

Aflați mai multe descărcând raportul gratuit State of the Oceans 2024.