Ziua Internaţională a Copilului, în Bucureşti: Intrare liberă la Parlament, Depoul Dudeşti şi la Târgul de artă contemporană MoBU

Copiii sunt invitaţi de 1 Iunie la Palatul Parlamentului şi în Depoul Dudeşti al STB. Totodată, familiile pot vizita Târgul Internaţional de Artă Contemporană MoBU de la Romexpo, care va găzdui şi Galeria CREART, transmite News.ro.

De Ziua Internaţională a Copilului, CREART – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Primăriei Municipiului Bucureşti oferă celor mici o zi dedicată în întregime bucuriei, jocului şi creativităţii, prin evenimente cu intrare liberă pentru întraga familie, organizate în parteneriat cu Senatul României, Camera Deputaţilor şi Societatea de Transport Bucureşti (STB).

În sediul Camerei Deputaţilor şi în grădina palatului, între orele 10:00 şi 17:00, are loc Ziua Porţilor Deschise, cu program dedicat explorării şi descoperirii. Copii şi însoţitorii lor vor putea pătrunde în spaţii simbolice ale democraţiei româneşti, precum cabinetul preşedintelui Camerei şi sala de plen.

În curtea exterioară a Palatului Parlamentului, CREART va amenaja zona food court, unde familiile se pot relaxa şi bucura de preparate diverse. Tot aici, copiii vor fi întâmpinaţi de artişti pe picioroange şi spectacole interactive cu baloane de săpun, ce vor transforma spaţiul într-un univers magic. Evenimentul are şi o componentă sportivă, prin „Turneul micilor campioni”, competiţie de tenis dedicată copiilor, desfăşurată la baza sportivă „Ion Raţiu” în perioada 21 mai – 1 iunie.

În faţa Senatului României, între orele 10:00 şi 17:00, se va desfăşura evenimentul „Senatul Copiilor”, o manifestare devenită tradiţie, care pune în prim-plan imaginaţia, expresivitatea şi energia pozitivă a celor mici. Pe parcursul întregii zile, copiii vor fi invitaţi să participe la o serie de ateliere de creaţie organizate de CREART, în calitate de partener constant al acestei iniţiative. Cei mici vor transforma CD-uri în decoraţiuni jucăuşe, vor realiza ochelari coloraţi folosind tehnici art&craft, vor învăţa să plieze hârtia pentru a crea evantaie şi papioane decorative şi îşi vor confecţiona propriile măşti de carnaval, într-un exerciţiu ludic de expresie personală.

Depoul Dudeşti este un alt loc unde CREART contribuie la crearea unui spaţiu ludic, educativ şi interactiv pentru cei mici. Între orele 10:00 şi 16:00, copiii şi familiile sunt invitaţi la evenimentul organizat de Societatea de Transport Bucureşti S.A., unde trecutul, prezentul şi imaginaţia se întâlnesc armonios: plimbări cu tramvaie de epocă restaurate şi vehicule de ultimă generaţie (tramvaiul Imperio, troleibuzul Solaris, autobuzul electric Granton şi Mercedes Hibrid), spectacole de teatru de păpuşi şi expoziţii muzeale. Între orele 11:00 şi 16:00, CREART organizează ateliere creative, menite să stimuleze imaginaţia şi îndemânarea copiilor. Aceştia vor învăţa să creeze lampioane decorative inspirate de lumina soarelui, să confecţioneze dreamcatchere cu fire colorate, mărgele şi panglici, să decoreze cutiuţe din lemn folosind tehnica şerveţelului, să creeze figurine din mărgele Hama şi să îşi confecţioneze cele mai spectaculoase măşti de carnaval.

Vizitatorii de toate vârstele sunt invitaţi şi la MoBU, târgul internaţional de artă contemporană organizat în Pavilionul Central Romexpo, pentru a vedea Galeria CREART şi alte peste 50 de standuri expoziţionale şi peste 200 de artişti din nouă ţări: Bulgaria, Cuba, Germania, Grecia, Republica Moldova, Serbia, România, Ucraina şi Ungaria. La Romexpo, facultăţi şi universităţi de artă din România vor fi prezente cu proiecte speciale ale tinerilor creatori de la UNArte Bucureşti, Facultatea de Arte Vizuale şi Design din cadrul Universităţii Naţionale ‘George Enescu’ din Iaşi, Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara şi Universitatea de Artă şi Design din Cluj – Napoca. Aici vor fi organizate conferinţe, workshop-uri şi performance-uri, între orele 10:00 – 18:00.

Accesul la toate aceste activităţi este gratuit, iar evenimentele sunt concepute pentru a oferi copiilor o zi plină de entuziasm, descoperire şi apropiere de lumea artei, instituţiilor şi patrimoniului urban. Prin această iniţiativă comună, Primăria Capitalei, CREART şi toţi organizatorii şi partenerii implicaţi reafirmă importanţa copilăriei şi a familiei în viaţa comunităţii şi oferă un exemplu de colaborare instituţională în sprijinul educaţiei prin joc şi experienţă. Efortul comun al tuturor celor implicaţi transformă 1 Iunie într-o sărbătoare emblematică a bucuriei şi responsabilităţii faţă de generaţiile viitoare.

