Ziua decisivă în Champions League – Nume mari pot rămâne în afara cupelor europene / Programul tv

Champions League programează miercuri meciurile din runda a opta, una decisivă pentru calificarea în optimile competiției. Manchester City se găsește pe locul 25, poziție care o elimină pe campioana Angliei din Europa fotbalistică.

De asemenea, grupări importante precum Dortmund, Bayern Munchen, Real Madrid, Juventus și PSG se află pe locuri de play-off și nu de calificare directă în optimile Ligii Campionilor la fotbal.

Arbitrul român Istvan Kovacs arbitrează meciul dintre Juventus Torino și Benfica Lisabona.

Toate cele 18 meciuri de miercuri se vor disputa de la ora 22:00, ora României.

One matchday to go! 😲#UCL pic.twitter.com/jEYfEM9kTC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2025