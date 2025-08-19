Zelenski: Occidentalii vor formaliza garanţiile de securitate pentru Ucraina în termen de zece zile / ”Este important ca Statele Unite să transmită un semnal clar”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aliaţii occidentali ai Kievului vor formaliza „în termen de zece zile” garanţiile de securitate pentru Ucraina pentru a preveni orice nou atac rus asupra acestei ţări în cazul unui acord de pace cu Moscova, a declarat luni la Washington preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Garanţiile de securitate vor fi probabil decise de partenerii noştri şi vor exista din ce în ce mai multe detalii, deoarece totul va fi aşternut pe hârtie şi oficializat (…) în termen de o săptămână până la zece zile”, a spus el la sfârşitul negocierilor de la Casa Albă cu preşedintele american Donald Trump şi liderii europeni, transmite Agerpres.

„Este important ca Statele Unite să transmită un semnal clar că vor face parte dintre ţările care vor asista, coordona şi vor fi, de asemenea, participanţi la garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cred că acesta este un pas mare înainte”, a adăugat Zelenski, citat într-un comunicat al preşedinţiei.

Preşedintele ucrainean a salutat în faţa lui Donald Trump, care îl primea la Casa Albă, faptul că a avut cu el „cea mai bună” dintre discuţiile lor pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din ţara sa.

„Cred că am avut o conversaţie foarte bună cu preşedintele Trump, a fost cu adevărat cea mai bună – în fine, scuze, poate că cea mai bună va avea loc în viitor -, dar a fost cu adevărat bine, şi am vorbit despre lucruri extrem de sensibile”, a declarat Zelenski, aşezat în jurul unei mese unde se aflau de asemenea Trump şi liderii puterilor europene.