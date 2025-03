Zelenski i-a mulţumit lui Ilie Bolojan pentru mesajul transmis după disputa cu Donald Trump

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski i-a mulţumit preşedintelui interimar al României Ilie Bolojan pentru mesajul de susţinere în care a subliniat că securitatea Ucrainei ”este crucială pentru securitatea Europei”. ”Trebuie să fim uniţi pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate şi pace”, a arătat Bolojan, transmite News.ro.

”Vă mulţumesc pentru susţinere”, a scris Zelenski, repostând pe X mesajul lui Bolojan.



Thank you for your support. https://t.co/enDojhlWgK



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

Mesaje similare de mulţumire au fost transmise tuturor celor care şi-au exprimat susţinerea faţă de Ucraina, în urma discuţiei dure avut cu Donald Trump, la Casa Albă.

”Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei. Trebuie să fim uniţi pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate şi pace”, a transmis Ilie Bolojan, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru convorbiri cu preşedintele Donald Trump şi semnarea unui acord privind exploatarea mineralelor ucrainene, însă întâlnirea din Biroul Oval a devenit rapid tensionată, chiar dacă presa era de faţă, iar ulterior s-a dovedit un eşec: liderii s-au certat, iar acordul pentru minerale nu a mai fost semnat.