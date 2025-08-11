Zeci de incendii de pădure în Albania, afectată de un nou val de căldură / Incendii active în apropiere de stațiunea Saranda

Pompierii şi militarii albanezi, ajutaţi de bombardiere de apă din mai multe ţări, luptau luni împotriva a zeci de incendii de vegetaţie, dintre care unele au afectat sate, în special în sudul ţării afectat de un nou val de căldură, a anunţat Ministerul Apărării, transmite Agerpres.

Începând de duminică, autorităţile au identificat 38 de focare, dintre care 14 sunt încă active, în special în regiunea Polican, la 120 de kilometri sud de Tirana, lângă o fostă fabrică de armament. Alimentate de un vânt puternic, incendiile se apropie de mai multe sate din apropiere de Polican, în special Plirez şi Mbrakull, arzând vegetaţia de pe dealurile din jur.

Persoane în vârstă dintr-un azil de bătrâni şi şase familii au fost evacuate, potrivit ministerului, care a anunţat că situaţia din zonă era sub control luni.

De asemenea, aproximativ zece persoane au trebuit să fie evacuate în Finiq, în sudul ţării şi nu departe de staţiunea balneară Saranda, unde mai multe incendii sunt încă active.

În Leshnica, tot în sud, mai multe case au fost distruse sau avariate duminică. Luni, incendiul era încă în desfăşurare.

Aproximativ 800 de soldaţi au fost mobilizaţi în ultimele 24 de ore pentru a lupta împotriva incendiilor din întreaga ţară.

Militarii şi pompierii sunt ajutaţi de şapte elicoptere şi bombardiere cu apă din Emiratele Arabe Unite, Republica Cehă, Slovacia, Croaţia şi Grecia, potrivit Ministerului albanez al Apărării.

Se aşteaptă ca temperaturile să depăşească luni 41°C în mai multe părţi ale ţării.

În timpul verii, autorităţile au identificat aproximativ o sută de persoane suspectate de incendiere, dintre care 21 au fost arestate, potrivit Ministerului de Interne. Legea prevede pedepse de până la trei ani de închisoare.

Tot în Balcani, pompierii se luptă de la miezul nopţii cu un incendiu de pădure, care a devastat aproximativ 300 de hectare de teren în regiunea Jesenice, în apropiere de portul croat Split (sud).

Focul se apropiase de case, dar aproximativ 140 de pompieri, ajutaţi dimineaţa de mai multe Canadairs, au reuşit să îl respingă, a declarat Ivan Kovacevic, comandantul brigăzii regionale de pompieri, la televiziunea naţională.

Din iulie, 33 735 de hectare de teren au ars în Albania, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (Effis).