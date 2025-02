Williams are din nou un sponsor principal în F1 după cinci ani de absență: „Cel mai mare acord de parteneriat” din istoria sa

Williams a anunțat că are un nou sponsor principal, acest moment venind după cinci ani în care echipa de Formula 1 nu a avut vreunul. Noul partener este compania de software Atlassian.

Conform noii înțelegeri, Atlassian va deveni și partener tehnologic oficial al Williams.

Echipa de Formula 1 a rămas fără un sponsor principal din 2019, atunci când colaborarea cu Rokit s-a încheiat nefericit după doar un sezon.

Acest parteneriat face ca echipa să fie înscrisă oficial în noul sezon al Formulei 1 sub numele Atlassian Williams Racing.

Atlassian devine, de asemenea, partener tehnologic oficial și partener software de colaborare ca parte a acordului pe termen lung, despre care Williams spune că este „cel mai mare acord de parteneriat” din întreaga sa istorie.

„Atragerea unui parteneriat de titlu de această mărime și importanță reprezintă o zi importantă în istoria ilustră a echipei noastre și o etapă majoră în transformarea noastră de revenire”, a declarat James Vowles, directorul Williams F1.

Marca Atlassian va fi vizibilă pe monoposturile Williams pentru sezonul 2025 al Formulei 1.

Reamintim că piloții Williams sunt Alexander Albon și Carlos Sainz Jr. (venit de la Ferrari).

A first look at Carbono in their racing colours, as Williams announce their new title partner Atlassian 🔵⚪️ pic.twitter.com/KAOtfW1Q1m

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 11, 2025