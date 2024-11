Vor face dragonii din Westeros saltul de pe micul la marele ecran? Un film „Game of Thrones” se află în primele etape de dezvoltare la Hollywood

Cel puţin un film bazat pe serialul TV de mare succes „Game of Thrones” se află în primele etape de dezvoltare, au anunţat joi publicaţiile americane The Hollywood Reporter şi Deadline, citate de AFP, transmite Agerpres.

Serialul TV original HBO şi cele opt sezoane ale sale au devenit un fenomen cultural global, înregistrând audienţe uriaşe între 2011 şi 2019, câştigând totodată un număr record de 59 de premii Primetime Emmy.

Bazat pe saga de romane fantasy scrise de George R. R. Martin „Cântec de gheaţă şi foc”, serialul „Game of Thrones” şi luptele sale medievale au inspirat deja un spin-off, serialul „House of the Dragon”.

Alte adaptări pentru micul ecran sunt, de asemenea, în pregătire.

Însă Warner Bros. a refuzat până în prezent să adapteze celebra franciză într-o producţie cinematografică, deşi scriitorul George R. R. Martin şi scenariştii serialului „Game of Thrones” au discutat deja despre potenţiale lungmetraje inspirate din universul regatului fictiv Westeros.

Studioul hollywoodian pare totuşi că s-ar fi răzgândit: potrivit publicaţiei The Hollywood Reporter, acesta dezvoltă în mod discret cel puţin un film inspirat din „Game of Thrones”.

Conform acestei companii media specializate, recentele schimbări de management de la Warner Bros. ar fi putut schimba datele problemei.

La fel stau lucrurile în cazul recentelor adaptări pentru televiziune ale unor francize cinematografice: „The Batman”, „Dune” şi viitorul serial „Harry Potter” demonstrează că studioul poate miza pe ambele variante.

Potrivit site-ului Deadline, deocamdată au avut loc doar „discuţii preliminare” despre un film „Game of Thrones” şi niciun star nu a fost încă ales pentru acest proiect.

Contactaţi de AFP, reprezentanţii studioului Warner Bros. au răspuns că „nu au niciun comentariu de făcut pe această temă”.