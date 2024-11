Vladimir Putin, în plină ofensivă în Ucraina, este deschis la discuții de pace cu Donald Trump, dar nu va accepta nicio concesie teritorială majoră sau aderarea Kievului la NATO (surse)

Vladimir Putin este deschis să discute un acord de încetare a focului în Ucraina cu Donald Trump, dar exclude orice concesii teritoriale majore și insistă ca Kievul să renunțe la ambițiile de a adera la NATO, au declarat pentru Reuters cinci surse familiare cu planurile Kremlinului.

Președintele ales al SUA, Trump, care a promis să pună capăt rapid conflictului, se întoarce la Casa Albă într-un moment de ascensiune a Rusiei. Moscova controlează o parte din Ucraina de mărimea statului american Virginia și avansează în cel mai rapid ritm din primele zile ale invaziei din 2022.

În prima raportare detaliată a ceea ce președintele Putin ar accepta în orice acord negociat de Trump, cei cinci actuali și foști oficiali ruși au declarat că Kremlinul ar putea fi de acord, în general, să înghețe conflictul de-a lungul liniilor frontului.

Ar putea exista loc de negociere cu privire la împărțirea exactă a celor patru regiuni estice Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson, potrivit a trei dintre persoanele care au solicitat anonimatul pentru a putea discuta public chestiuni sensibile.

În timp ce Moscova susține că cele patru regiuni fac parte integrantă din Rusia, fiind apărate de umbrela nucleară a țării, forțele sale de pe teren controlează 70-80% din teritoriu, cu aproximativ 26.000 km pătrați încă deținuți de trupele ucrainene, arată datele din surse deschise de pe linia frontului.

Rusia ar putea fi, de asemenea, dispusă să se retragă din porțiunile relativ mici de teritoriu pe care le deține în regiunile Harkov și Mikolaev, în nordul și sudul Ucrainei, au declarat doi dintre oficiali.

Putin a declarat luna aceasta că orice acord de încetare a focului ar trebui să reflecte „realitățile” de pe teren, dar că se teme de un armistițiu de scurtă durată care ar permite doar Occidentului să reînarmeze Ucraina.

„Dacă nu există neutralitate, este greu de imaginat existența unor relații de bună vecinătate între Rusia și Ucraina”, a declarat Putin la grupul de discuții Valdai la 7 noiembrie.

„De ce? Pentru că acest lucru ar însemna că Ucraina va fi folosită în mod constant ca un instrument în mâinile cui nu trebuie și în detrimentul intereselor Federației Ruse”.

Două dintre surse au declarat că decizia președintelui american demisionar Joe Biden de a permite Ucrainei să tragă cu rachete americane ATACMS adânc în Rusia ar putea complica și întârzia orice acord – și ar înăspri cererile Moscovei, în timp ce partizanii liniei dure fac presiuni pentru o bucată mai mare din Ucraina. Marți, Kievul a folosit rachetele pentru a lovi teritoriul Rusiei pentru prima dată, potrivit Moscovei, care a criticat această mișcare ca fiind o escaladare majoră.

Dacă nu se convine asupra unei încetări a focului, au declarat cele două surse, atunci Rusia va continua lupta.

„Putin a spus deja că înghețarea conflictului nu va funcționa în niciun fel”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru Reuters, cu câteva ore înainte ca rușii să raporteze loviturile ATACMS. „Iar autorizarea rachetelor este o escaladare foarte periculoasă din partea Statelor Unite”.

Ministerul ucrainean de Externe nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii pentru acest articol.

Directorul de comunicare al lui Trump, Steven Cheung, a declarat pentru Reuters despre viitorul președinte al Statelor Unite: „El este singura persoană care poate aduce ambele părți împreună pentru a negocia pacea și a lucra pentru a pune capăt războiului și a opri crimele”.

Miliardarul imobiliar Trump, autor al cărții din 1987 „Trump: the Art of the Deal”, a declarat că va vorbi direct cu Putin în eforturile sale de a încheia un acord de pace, deși nu a oferit detalii cu privire la modul în care ar putea reconcilia părțile aflate în război, care nu dau semne că ar da înapoi.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa nu se va opri până când ultimul soldat rus nu va fi expulzat de pe teritoriul său – pe baza granițelor pe care le-a câștigat după căderea Uniunii Sovietice în 1991 – deși generali americani de top au declarat public că acesta este un obiectiv foarte ambițios.

La 14 iunie, Putin și-a expus termenii de deschidere pentru o încetare imediată a războiului: Ucraina trebuie să renunțe la ambițiile sale de a intra în NATO și să își retragă toate trupele de pe întreg teritoriul a patru regiuni ucrainene revendicate și controlate în mare parte de Rusia.

GARANȚII DE SECURITATE, LIMITE ALE ARMATEI

Deși Rusia nu va tolera aderarea Ucrainei la NATO sau prezența trupelor NATO pe teritoriul ucrainean, este deschisă la discutarea garanțiilor de securitate pentru Kiev, potrivit celor cinci actuali și foști oficiali.

Printre alte concesii ucrainene pe care Kremlinul le-ar putea solicita se numără acordul Kievului de a limita dimensiunea forțelor sale armate și angajamentul de a nu restricționa utilizarea limbii ruse, au declarat aceste persoane.

Dimitri Simes, care a emigrat în Statele Unite din Uniunea Sovietică în 1973 și este unul dintre cei mai bine conectați experți ruși în America, a declarat că un acord de încetare a focului ar putea fi încheiat relativ rapid pentru a pune capăt războiului, care a ucis sute de mii de soldați și a strămutat milioane de civili.

Dar un acord mai amplu, de durată, care să abordeze atât problemele de securitate ale Ucrainei, cât și ale Rusiei, ar fi extrem de dificil de încheiat, a adăugat el.

„În opinia mea, ar fi foarte dificil să se ajungă la un mare acord, deoarece pozițiile celor două părți sunt foarte îndepărtate”.

„ADEVĂRUL CRUD: RUSIA CÂȘTIGĂ”

Rusia controlează 18% din Ucraina, inclusiv toată Crimeea, o peninsulă pe care a anexat-o de la Ucraina în 2014, 80% din Donbas – regiunile Donețk și Luhansk – și peste 70% din regiunile Zaporijia și Herson. De asemenea, deține puțin sub 3% din regiunea Harkov și o fărâmă din Mikolaev.

În total, Rusia deține peste 110.000 km pătrați de teritoriu ucrainean. Ucraina deține aproximativ 650 km pătrați din regiunea Kursk a Rusiei.

Pe plan intern, Putin ar putea prezenta un acord de încetare a focului care ar permite Rusiei să păstreze cea mai mare parte a teritoriului din Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson drept o victorie care asigură apărarea vorbitorilor de limbă rusă din estul Ucrainei și protejează podul spre Crimeea, potrivit uneia dintre surse.

Viitorul Crimeei în sine nu este pus în discuție, au declarat toți oficialii ruși.

Unul dintre oficiali, o sursă de rang înalt care cunoaște discuțiile la nivel înalt de la Kremlin, a declarat că Occidentul va trebui să accepte „adevărul crud” că tot sprijinul pe care l-a acordat Ucrainei nu a putut împiedica Rusia să câștige războiul.

Putin, un fost locotenent-colonel KGB care a asistat la prăbușirea Uniunii Sovietice în timp ce se afla la post în Dresda, a luat singur decizia de a invada Ucraina, beneficiind doar de sfaturi limitate din partea unui grup restrâns de consilieri de încredere, au declarat pentru Reuters 10 surse rusești care cunosc gândirea Kremlinului.

Potrivit celor cinci actuali și foști oficiali, el va avea, de asemenea, ultimul cuvânt de spus cu privire la orice încetare a focului.

Șeful de la Kremlin prezintă ceea ce el numește „operațiunea militară specială” din Ucraina drept un moment de răscruce în care Moscova a înfruntat în sfârșit ceea ce el consideră a fi aroganța Occidentului, care a extins NATO spre est, spre granițele Rusiei, și s-a amestecat în politica a ceea ce Moscova consideră a fi propria sa curte, inclusiv Georgia și, în mod crucial, Ucraina.

Kievul și Occidentul spun că invazia a fost o încercare de a acapara teritoriul suveran al Ucrainei.

Atunci când au fost întrebate cum ar putea arăta o posibilă încetare a focului, două dintre sursele ruse s-au referit la un proiect de acord care a fost aproape aprobat în aprilie 2022, după discuțiile de la Istanbul, și la care Putin s-a referit în public ca la o posibilă bază pentru un acord.

În conformitate cu acest proiect, a cărui copie a fost văzută de Reuters, Ucraina ar trebui să accepte neutralitatea permanentă în schimbul unor garanții de securitate internațională din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite.

Unul dintre oficialii ruși a declarat că nu va exista niciun acord dacă Ucraina nu primește garanții de securitate, adăugând: „Întrebarea este cum să evităm un acord care blochează Occidentul într-o posibilă confruntare directă cu Rusia într-o zi”.

Publicitate electorală