Viorica Dăncilă: Eu l-am nominalizat pe Mircea Geoană la NATO, președintele Iohannis a aprobat / Geoană a spus că ”am câştigat poziţia de la NATO pe persoană fizică”

Viorica Dăncilă, fost premier al României în epoca Dragnea, a declarat vineri la Antena 3 că ea a fost cea care a semnat documentul oficial prin care statul român l-a nominalizat pe Mircea Geoană drept candidat pentru postul de secretar general adjunct al NATO în 2019.

Declarația sa a venit după ce, la începutul lunii aprilie, Mircea Geoană susţinea că şi-a câştigat poziţia la NATO ”pe persoană fizică”.

”Eu am câştigat poziţia de la NATO pe nume propriu, pe persoană fizică pentru că sunt foarte bun la ceea ce fac şi pentru că lumea mă apreciează, că nu-ţi dă job-ul de pomană. Şi apropo, eu sunt primul din est care ocupa un job de conducere la vârful NATO”, spunea Mircea Geoană la Digi 24.

Viorica Dăncilă a declarat că ”am semnat pentru numirea dlui Geoană pentru că în acel moment dacă nu îl nominalizam, România putea să piardă postul. Nominalizarea a fost din partea premierului și aprobată de președinte (Iohannis – n.red.). Mi-a explicat, am luat toate detaliile necesare, puteam pierde această funcție dacă nu mergeam cu o persoană agreată de SUA. A spus că sunt state care își vor susține candidatul, că are această șansă și are susținere ca să poată ocupa funcția. Faptul că era singurul român care putea ocupa acea funcție nu putea decât să mă bucure”, a declarat ea.

Viorica Dăncilă a fost prim-ministru în perioada 2018-2019, fiind promovată în funcție de Liviu Dragnea. După ce Dragnea a ajuns la închisoare în mai 2019, ea a devenit și președinte al PSD.