Viktor Orban, după ce a discutat la telefon cu Donald Trump: Avem planuri mari pentru viitor!

Premierul suveranist ungar Viktor Orban a anunțat joi că a discutat telefonic cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, anunțând “planuri mari pentru viitor”.

“Mar-a-Lago la telefon. Tocmai am avut prima mea conversație telefonică cu președintele @realDonaldTrump după alegeri. Avem planuri mari pentru viitor!”, a scris pe Twitter Viktor Orban.

Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024