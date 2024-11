VIDEO&FOTO S-a deschis magazinul oficial de suveniruri al Timișoarei / Cum arată și ce poți să cumperi dacă ajungi în orașul de pe Bega

Souvenir Station, de pe strada Alba Iulia, aflată lângă Info Centrul Turistic, în buricul târgului, este primul magazin oficial de suveniruri al Timișoarei. A fost deschis de Organizația de Management al Destinației Timișoara, un parteneriat public-privat, care promovează orașul și unde primăria virează și banii colectați din taxa hotelieră.

Față de numeroasele magazine de suveniruri din centrul Timișoarei cu totul felul de produse made in China pe care le găsești prin toată țara, căni cu Ceaușescu și Vlad Țepeș, obiecte de tot soiul în roșu-galben-albastru, Souvenir Station vine cu un alt aer.

Este singurul loc unde se pot cumpăra articole cu sigla oficială Visit Timișoara, iar produsele sunt de o calitate superioară, realizată local, în Timișoara sau în alte localități din România.

“Nu avem marfă din China, Turcia sau alte țări. Am selectat artiștii, atât din domeniul artei tradiționale, cât și pe cei care realizează lucruri handmade foarte frumoase, artiști deja consacrați la nivel local. Din România avem artă tradițională, ceramică, in, țesături, covoare, traiste, icoane pe sticlă. Artizanii locali creează bijuterii, cărți poștale, jocuri, dar avem și cărți, hărți, ghiduri turistice, ilustrații cu Timișoara, romane a căror acțiune se desfășoară în Timișoara și viniluri. Avem cinci tipuri de tricouri, realizate cu ajutorul unui cunoscut designer timișorean. Unu e cu o poză din timpul Revoluției, unul are semnul victoriei, simbol al revoluției, iar altele au înscripționat Timișoara, TM și Timi – alături de o inimă”, a spus Ludovic Satmari, managerul de la Souvenir Station.

Interesant este că în magazin se găsesc și tricouri, șepci și eșarfe alb-violete ale echipei fanion al Timișoarei, Poli.

Cele mai vândute produse de până acum au fost tricourile, ilustratele 3D și magneții.

În viitorul apropiat, în Souvenir Station se vor vinde și bilete pentru toate spectacolele care au loc în Timișoara, fie că este vorba de teatru, operă, filarmonică, evenimente sportive sau concerte.

Printre clienții care au vizitat deja magazinul s-a aflat și vedeta de televiziune Virgil Ianțu, timișorean de origine, care a plecat cu un tricou cu simbolul victoriei.

